Asteriscos- Hidalgo

***

Con la novedad que Vicente Charrez, detenido y liberado por la Policía de Ixmiquilpan tras provocar un accidente automovilístico en presunto estado de ebriedad, sospechosamente no fue puesto a disposición del Ministerio Público y ofreció 90 mil pesos a los afectados para librar la cárcel, pero horas después fue vinculado a proceso por privar ilegalmente de la libertad al delegado de la SCT.



***

En el centro de operación política de la aspirante priista al gobierno de Hidalgo, Carolina Viggiano, se preparan ya dos denuncias contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una por actos anticipados de campaña y la otra por convocar a servidores públicos municipales a sus eventos de precampaña en horario laboral, según la especie, que agrega, esperan que estos recursos sí prosperen.



***

El escándalo por la entrega de colchones reconstruidos y contaminados no da tregua en Tula, pues ahora se afirma que los restos quemados de éstos no fueron tirados a la basura, sino que se vendieron como fierro viejo, pues eran tan, pero tan vetustos que todavía funcionaban con resortes metálicos y el artífice de esta acción fue un funcionario de segundo nivel de Servicios Públicos.



***

Una más de la diputada plurinominal de Morena y dueña del hotel más grande de Tula, Sharon Macotela. Resulta que ordenaba a uno de sus asistentes robarse las botellas de agua y los paquetes de galletas de la sala de juntas, además le exigía que le hiciera al espía y escuchara las conversaciones de los demás integrantes de la LXV Legislatura, todo para que al final ordenara su baja laboral.



***

Eso de premiar la lealtad con puestos gubernamentales, no es que esté mal, pero lo grave es cuando no existe preparación alguna de por medio y que nunca haya existido intención de aprender, pues las consecuencias son fatales, como ocurre ahora con la red de radiodifusoras del gobierno de Hidalgo, que podría perder la mitad de sus estaciones. No es lo mismo anunciar muebles que dirigir.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

