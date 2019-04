Asteriscos | Hidalgo

***

La subsecretaria de Movilidad y Transporte de Hidalgo, Erika Saab Lara, dice que puntualmente avisó pertenecer a una familia orgullosamente transportista (y no de ahorita, ni gracias a sus cargos en el servicio público, sino desde hace 30 años), así que sobre advertencia no hay engaño, pero para evitar malos entendidos pidió no tener conocimiento siquiera sobre los asuntos del transporte convencional.

***

El diputado local, Víctor Osmind Guerrero Trejo, adelantó que se instalarán dos oficinas del Ministerio Público en Chapulhuacán y Jacala para abatir la demora en la atención del delito, pero en esta última demarcación ya existe una, así que no se entiende si anunció que se abrirá una más, o que por vez primera contará con una, opción que dejaría en evidencia su desconocimiento.

***

El que dio la nota curiosa con tal de ganar adeptos fue el exsecretario general de la Sección XV del SNTE, ahora promotor del pretendido instituto político Redes Sociales Progresistas, Moisés Jiménez Sánchez, quien aparece en Facebook con toda la actitud practicando la molienda en algún punto de la Sierra hidalguense, caminando detrás de un par de caballos a la vuelta y vuelta.

***

Hablando de la Sección XV del sindicato magisterial, su dirigente Luis Enrique Morales Acosta se inconformó por la publicación de los sueldos que se pagan a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) al considerar que vulnera la tranquilidad de miles de docentes. Afirma que el reclamo no es por motivos de transparencia, sino de seguridad, según él.

***

Cipriano Charrez continúa en su papel de víctima y ahora se eleva a nivel de mártir. Sostiene que con su eventual desafuero quien perderá es el pueblo, puesto que es el único político que recorre las comunidades más recónditas de Hidalgo y también el único que combate a la pobreza. El diputado federal por Ixmiquilpan mandó su manifiesto 48 horas antes de su juicio de procedencia.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.