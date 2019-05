Asteriscos | Hidalgo

***

Donde también tienen pleito con las matemáticas es en Radio y Televisión de Hidalgo, pues por alguna razón la institución bancaria donde tiene sus cuentas de pronto se las canceló. El banco de origen regiomontano notificó que no estaban disponibles y que se requería la presencia de personal autorizado para destrabar el conflicto, máxime que les ocurrió justo hacia cambio de mes.

***

A quien le hace falta entender que la experiencia no se presume, se demuestra, es al director de Comunicación Social del Congreso del Estado, quien afirma que viene a reinventar la manera de transmitir la información, además, con la expertise que dice tener, debería saber que cuando se ejerce un cargo directivo se asume la responsabilidad de todas y cada una de las acciones del equipo.

***

Los que siguen jalándose la cobija son los diputados locales emanados de Morena, concretamente el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista y el representante por Zimapán, Víctor Osmind Guerrero quienes se disputaron la directiva de mayo, resultando vencedor el primero. Algunos dirán que no hay de qué espantarse, que es democracia. Otros dirán que no hay liderazgo.

***

Y de pronto, los morosos se encontraron con buenas noticias durante el descanso de media semana. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado amplió el plazo para pagar el refrendo vehicular, y todos los programas relacionados, sin multas ni recargos, así que ahora tienen hasta el viernes 28 de junio para cumplir. Al corte del 15 de abril iban 262.4 millones de pesos recaudados.

***

Trabajadores agremiados a distintos sindicatos magisteriales marcharon como cada año por calles del centro de Pachuca para conmemorar el Día del Trabajo. El contingente más numeroso fue del SNTE con unos 50 mil activos, mientras que los sindicalizados del Cobaeh y Cecyteh habrán sumado unos mil 600. No faltó quien se quejara del ya tradicional pase de lista y firma de asistencia.

***

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.