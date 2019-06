Asteriscos | Hidalgo

***

Que anuncien con bombo y platillo que los funcionarios del Poder Legislativo local presentaron su declaración patrimonial no es noticioso, pero sí que sin reformar la Ley Orgánica (o sin avisar que lo hayan hecho) elevaron a Dirección General la oficina de Comunicación Social, anteriormente Dirección de Área que, era y sigue ocupada por el ahora comunicador de la fracción parlamentaria de Morena.

Dicen que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. La secretaría de Movilidad y Transporte revocó ayer a la empresa Corredor Felipe Ángeles la concesión del sistema Tuzobús, además, se hizo cargo de su operación. Luego que choferes de las unidades alimentadoras se declararon en paro como protesta al incumplimiento de pagos, el escenario fue idóneo para proceder.

Quien continúa muy activo en Atotonilco de Tula es el exalcalde y actual diputado federal neomorenista, Julio César Ángeles Mendoza, quien no deja volar solo a su cachorro, Raúl López Ramírez, quien hace las veces de presidente municipal. El legislador prepara ya el terreno para que su esposa Marcela Martínez Cervantes se haga con la candidatura y pueda contender a la alcaldía en 2020.

Pues empezaron ya a tapar los baches que aquejan los bulevares que cruzan Pachuca y Mineral de la Reforma, solamente que estas labores corrieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, alias SOPOT. Por cierto, ya que anda muy movidito su titular José Meneses, ojalá ordene que le den su retoque a las despostilladas inmediaciones de la supervía Colosio.

Trabajo fue que el pueblo de Huasca se decidiera a manifestar los atropellos del que es víctima para que sigan brotando las denuncias ciudadanas, que señalan ahora a la regidora Elia González Sánchez (quien percibe 22.9 mil pesos al mes) de proteger a su hijo, quien gusta de ser violento y protagonizar desmanes, incluso contra turistas, amparado en la influencia política que ejerce su progenitora.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.