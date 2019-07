Asteriscos | Hidalgo

*

Quien no parece recibir muy sonriente a la Guardia Nacional en su demarcación es el alcalde de Tula, el priista Ismael Gadoth Tapia Benitez. Se comenta que hizo tremendo entripado porque tendrá que mandar reparar las patrullas que utilizarán los 50 uniformados destacados en su reino, pues dice carecer de dinero para dichas composturas, casi casi, que de haber sabido ni levanta la mano.

La de raíces hidalguenses, Patricia Trujillo Mariel, coordinadora operativa institucional de la Guardia Nacional, recibió empujones y acusaciones de traidora por los policías federales que se manifestaron ayer en el centro de mando ubicado en Iztapalapa, Ciudad de México, quienes se oponen a integrar la Guardia Nacional, ya que les reducirán el sueldo y perderán su antigüedad laboral.

Parece que la bipolaridad ataca a las autoridades de Ixmiquilpan, así como a algunos de sus pobladores, pues anteriormente corrieron de su demarcación a los elementos policiacos y ahora que se acumulan los hechos violentos, como ejecuciones, hasta mediante boletín solicitan la intervención de las policías estatales y federales para reestablecer el orden perdido por Pascual Charrez.

En la dirigencia estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) impera el nerviosismo ante la posibilidad de que su dirigente nacional, Pedro Miguel Haces Barba, sea expulsado de Morena por decir que las mujeres deben ser “menos provocativas” en el ámbito laboral. De por sí este senador tuvo que devolver el escaño a Germán Martínez y ahora esto.

Ya no resulta novedad. Las diputadas locales Corina Martínez, Susana y Tatiana Ángeles no se presentaron a una reunión convocada por la comisión de Igualdad de Género y en consecuencia no se pudo celebrar. Solo acudieron Areli Miranda y Adela Pérez, quienes tuvieron que disculparse con la plantada directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres, Concepción Hernández Aragón.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.