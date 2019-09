Asteriscos

***

En la Secretaría de Obras Públicas de Pachuca parece que siempre tienen dos jefes: uno meramente de ornato, es decir el secretario en turno, actualmente Edmundo Bautista, y el que dice mandar, designar obras y pasar la charola: el director de Desarrollo Urbano, Roberto Pérez Alarcón, a quien se le conoce ya jocosamente en los corrillos de esa dependencia municipal como ‘Roberpillo’.



Los trabajadores del ayuntamiento capitalino fueron condicionados a llevar cinco personas, cada uno, al informe que rendirá hoy la alcaldesa, Yolanda Tellería, o de lo contrario deberán entregar su renuncia. Además, el DIF municipal exige a las madres de familia, cuyos hijos reciben la beca w15, hacer acto de presencia o perderán ese apoyo a la educación proveniente del gobierno federal.



Quizá por la confusión que genera el nombre México Libre con la socorrida promoción “barra libre”, pero el pretendido partido político ahora sí logró el cuórum requerido para llevar a cabo su asamblea constitutiva en Pachuca con la presencia del expresidente de México, Felipe Calderón quien se deslindó del caso Zhenli Ye Gon, pero repartió caña al próximo partido de Elba Esther Gordillo.



Los dirigentes estatales del PAN no acudieron al tercer informe de labores del alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, pero sí su presidente nacional, Marko Cortés, quien se vio totalmente desinformado del acontecer local, como el proceso de separación de la diputada local Areli Maya. Al zamorano lo sentaron entre puro legislador universitario de la fracción de Morena.



Parece que la alerta sobre intensas lluvias para el fin de semana generó compras de pánico, al menos así reaccionó el ex auditor superior hidalguense, Rodolfo Picazo Molina quien abarrotó su camioneta negra con víveres y otras mercancías como para mantenerse resguardado unos cuantos días. Las precipitaciones se registraron principalmente en municipios de la Sierra Alta y Huasteca.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.