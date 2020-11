Los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl

Si los Stones llegaron tan lejos en mi conteo es por el nombre pues, por las tres míseras canciones que interpretaron pudieron caer a la lista de menciones especiales al finalizar este conteo, peeeero… son los Rolling Stones y a todos nos gustan. LEYENDAS. Este show en Detroit fue de Mick Jagger y sus movimientos de cadera sobre un gran escenario con la forma del logo de la banda.

2. Prince, 2007.

Una leyenda más, hizo tributo a sus artistas favoritos interpretando Proud Mary de Creedence Clearwater Revival, All along the watchtower de Bob Dylan y The Best of you de los Foo Fighters. Como debía ser, cerró con su icónica Purple Rain.