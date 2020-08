Atrévete-te-te

¿Qué significado tiene en un hombre usar uñas largas o usar tintes llamativos en el cabello? Debería significar identidad y estilo propio, aunque para muchos es sinónimo de feminidad por ser aspectos que normalmente cuidan las mujeres. Pero como se dice en la sobre mesa “los tiempos cambian”.

Hace diez años el término metrosexual llegó a justificar y sofisticar la vanidad que algunos hombres tenían al ponerle atención a su arreglo personal, pues con ese nuevo termino no podían llamarlos homosexuales o afeminados. La carga simbólica que adquirió esa palabra daba libertad a los hombres que gustaban de usar buenos perfumes, cuidar su aspecto físico, usar cremas anti edad o mantener un cuerpo atractivo a través de diferentes disciplinas del deporte.

Cuando algunas personas minimizan la importancia del lenguaje, burlándose del lenguaje inclusivo, este ejemplo es clave para hacer entender que las palabras y las formas en las que las usamos, SÍ CAMBIAN la perspectiva de nuestra sociedad. Conforme se fue popularizando la palabra había más hombres que se identificaban como metrosexuales y se sentían orgullosos de ello, de mantener su cuidado personas impecable sin lastimar su orgullo.

Por otra parte, el año pasado el género urbano de la música puso en el radar las uñas de acrílico, como las que normalmente se colocan las mujeres, que adornan sus dedos con diferentes colores, piedras y adornos. Cantantes como Bad Bunny y J Balvin han sido los principales promotores en la cultura popular, resignificando estos elementos en la indumentaria masculina. Incluso el tinte de colores llamativos se ha ido quedando en las generaciones más jóvenes, como forma de imitación a los cantantes de moda.

Aunque ha habido niños y hombres que se han cuidado o usado uñas y tinte, hoy esto forma parte de un look atrevido y original para el hombre del 2020, mientras antes era un capricho del homosexual exhibicionista.

Sin importar los años o el cambio de épocas, en muchos hombres sigue existiendo el miedo a experimentar con ropa, maquillaje, accesorios y demás cosas, pues la opinión social hacia lo que se usa continúa siendo un intermediario hacia hacer o no las cosas. Por ello es importante tener presente que sin importar lo que se use o la forma en que una persona vista, el respeto debe ser garantizado, lo que no puede haber en la vida de nadie es la represión de intentar algo diferente, que te emociona el estómago al usarlo. “Atrévete, nadie va a retratarte”.

