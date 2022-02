Boletos a precio de oro

En las últimas semanas en el Pachuca, se han presentado varios artistas como antes se acostumbraba, lo sorprendente es que ha sido eventos grandes, en donde no solo las personas adultas vacunadas y no vacunadas acuden a ellos, sino también los hijos de estas personas, los cuales en su mayoría son menores de edad y se exponen a contagiarse, se sabe que son lugares que tienen medidas sanitarias, pero al momento de que el artista sale, se canta a todo pulmón y muchas veces se quitan el cubrebocas, y ahí viene un riesgo de contagio mayor.

Considero que estos eventos, claro que te desestresan y te sacan de tu rutina, pero a raíz de estos eventos los contagios en la entidad han aumentado, cuando se comentó hace 2 semanas que los contagios iban a la baja, esta semana ya han vuelto a subir, se sabe que esto ya será parte de nuestra realidad, vivir con el virus es parte de la nueva realidad, pero recordemos que no todos están vacunados y eso los pone en un riesgo mayor.

Otro tema que me llamó la atención, es que en famoso cantante de reggaetón, “Bad Bunny”, ha convocado a una gran cantidad de personas ansiosas por asistir a su más reciente tour, en el que los boletos se han agotado en los primeros minutos de preventa en cada zona, esta semana la preventa fue en Ciudad de México, en donde a los 5 minutos ya se habían terminado, sin duda es un artista que reúne mucha gente, y entre ellos a muchos adolescentes que tal vez no tienen un ingreso fijo, pero si tienen acceso a la tarjeta de sus padres.

Circuló en las redes que una menor tomó la tarjeta de su papá y compró un boleto para uno de los conciertos de este reggetonero, el cual tenía un costo de $3,500, lo que no se percató es que el precio estaba en dólares y no en pesos mexicanos, por lo que en realidad la cantidad fueron alrededor de 210 mil pesos, por lo que se hizo viral en la plataforma de Tiktok el error que había cometido y mencionó que ahora esta organizando una rifa para solventar el gastó que realizó, todo por no darse cuenta.

Otra situación que no sé si me da risa o pena, es la de dos jovencitas que han estado formadas para comprar entradas en las taquillas de un estadio, pero lo curioso es que no tienen dinero para comprarlas, y manifestaron que están esperando que la gente se compadezca de ellas y les donen el dinero para adquirir sus entradas, las cuáles cuestan 27 mil pesos, por lo que están pidiendo 54 mil pesos, para las dos y que así ellas puedan cumplir “su sueño”, me parece un grado de fanatismo para este artista demasiado grande y grave, pues de estos casos que he mencionado son menores de edad o jóvenes sin experiencia que piensan que el dinero es fácil de conseguir o que pueden vivir de la caridad de las personas, pero la realidad es otra completamente.

Una buena enseñanza de todo esto es, fijarse primero en que lo que vas a comprar sea en pesos mexicanos, verificar primero el costo, si eres menor de edad, pregunta antes de usar una tarjeta que no es tuya, aunque tengas fácil acceso a ella, primero pregunta, y otra y más importante, si sabes que tu artista favorito está próximo a realizar una gira por tu país y quieres asistir a alguno de ellos, comienza a ahorrar, no esperes que la gente se compadezca de ti, la sociedad en estos momentos no está para gastar dinero en otras personas, pues la economía aún no se ha recuperado de los estragos que ha dejado el covid en el mundo.

Sigamos cuidándonos, y así evitamos la propagación del virus, también recuerden que si van a asistir a alguien concierto, no dejen de usar su cubrebocas y tomen todas las medidas necesarias para evitar el contagio, esto no ha terminado, no bajemos la guardia. Hasta la próxima.

santiagoobregon.o@gmail.com

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos