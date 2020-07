CIEN GRACIAS

“Lo que doy, me lo doy. Lo que no doy, me lo quito. Nada para mí que no sea para los otros”. Alejandro Jodoroswky

Hoy siento una profunda gratitud. Este texto es el número 100 que tengo el gusto de escribir a través de este espacio llamado SEMILLAS ESTELARES que me ha permitido transmitir y afianzar ideas, sentimientos, experiencias y, desde luego, conocer personas de muchas partes del mundo.

A manera de gratitud, te voy a compartir TRES EJERCICIOS sencillos que han sido liberadores y parte de mi conexión interna o divina, me han permitido tomar consciencia de lo que llega a pasar en mi vida.

Dice Ricardo Perret en su libro “El Poder de la Gratitud” lo siguiente:

“Cuando aprendes a ver y sentir cualquier momento de tu vida como un momento maestro, incluso si se trata de una experiencia compleja o dolorosa, y la aceptas con GRATITUD como una gran oportunidad para aprender, eso te abre y te dispone para aprovechar al máximo esa situación”.

“Esa actitud es tan potente que te libera de anclas (culpas, iras, miedos y tristezas), evitando que te quedes anclado en el pasado, a la vez que te ayuda a prepararte para construir un mejor futuro”.

LOS EJERCICIOS

En realidad no recuerdo en qué momento o bajo qué circunstancias nacieron estas ideas de agradecimiento. Lo que si tengo claro es que fue durante ese proceso de germinación interna. Así como cualquier entrenamiento físico, si eres constante, ejercitaras partes de tu ser y consciencia.

1. GRATITUD POR DIEZ.- Sin tener un motivo, agradece diez veces seguidas con tu voz o en tu pensamiento. El simple hecho de hacerlo es liberador y trae un efecto trasformador del ambiente. Practícalo si es que estas pasando por una dificultad.

Repite en voz alta o en el silencio de tu mente: gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y gracias. Yo lo hago usando los dedos de mis manos, porque luego me distraigo. Al principio no sentía las palabras y hasta me parecía absurdo. Hoy creo, siento y veo la vibración que tiene esta palabra y que produce en mi vida.

2. GRATITUD A UN DESCONOCIDO.- Esta idea nació en el transporte público. Justo me dirigía al centro de Pachuca cuando de la nada, miré a las personas a mí alrededor y comencé a agradecerles con la mente. Incluso, lo lleve al trabajo: cuando estoy entrevistando a algún funcionario, político o persona, mentalmente le agradezco, no me fijo quién es.

¿Por qué motivo lo hago?, no sé. Simplemente me nació hacerlo: “gracias por tu ser y tu estar, espero que estés bien de salud, bendiciones a tu familia”, suelo decir. La sensación en uno es grandiosa.

GRATITUD EN EL HOGAR.- A esto le llamo “El Ritual de la Gratitud”. Consiste dedicar un momento para reconocer y darle valor a cada ser vivo, objeto o situación con el que convivas en tu espacio. Por ejemplo: me paro frente a una planta o la cocina o el refrigerador o la silla o la mesa… y les digo GRACIAS.

Incluso, le doy gracias a mis zapatos, calcetines, ropa, a mi bicicleta, a los mandalas, a los gatos que luego andan merodeando el patio, al foco, al agua… en fin. También, puedes agradecer a algún familiar y darle un abrazo… y si no, hazlo contigo, date un abrazote, hay muchos motivos.

A TODO ESTO le llamo “sacralizar la vida”.

Antes de terminar esta columna quiero agradecer a AM Hidalgo, mi casa, por prestarme desde 2018 su espacio digital para compartir estas ideas. También, agradezco a la Revista Énfasis, que desde 2012 me abrió sus páginas para plasmar estos textos, cuyo objetivo es y seguirá siendo nutrir las consciencias.

SOBRE TODO A TI, seas quien seas que está leyendo estas líneas, GRACIAS por compartir y nutrirnos en este viaje llamado VIDA.

Seguiremos “MIRANDO A LAS ESTRELLAS”.

ACLARACIÓN

