A medida que avanza la pandemia del Coid-19 se cree que el fin se encuentra más cerca, pero con todas las olas de contagios que se dan por todo el mundo el confinamiento temporal para abrir comercios y escuelas en algunas zonas y por repuntes volver a cerrar, pareciera que el fin no está del todo a la vuelta de la esquina.

En la última semana, diversos portales de noticias anunciaban que en Europa el fin de la pandemia se encontraba cerca por la variante Ómicron, debido a que ésta es menos letal y realmente ya se ve como una gripa más leve, no así menos contagiosa. Al entrar a leer sobre estas aseveraciones que se realizaban, la noticia se debía a que en esos países la población se ha vacunado en un porcentaje alto, lo que, de acuerdo a los científicos y médicos que estudian este virus, atribuyen a que entre un mayor porcentaje de personas sea vacunado, el covid tiene una menor oportunidad de mutar en nuestros organismos, pues al ya encontrarse con anticuerpos, estos atacan al virus conocido y lo eliminan mucho más fácil.

Así mismo, la UNAM manifestó que esto podría suceder en México solo si el 85% o más de la población es vacunada, y así lograr la ansiada inmunidad de rebaño, con esto se evita la mutación del virus, generar nuevas cepas que pueden o no ser más letales o contagiosas de las que tenemos ahora; recordemos que en nuestro país tenemos un gran porcentaje poblacional con enfermedades crónicas y degenerativas, enfermedades autoinmunes, etc., esto debido a la mala alimentación y hábitos que tenemos en general, lo que nos hace más inmunes ante un virus que ataca las zonas más débiles en nuestro organismo.

Lo que se recomienda y se va seguir aconsejando hasta que la enfermedad pase de ser pandemia a una enfermedad endémica, es el uso de cubrebocas tricapa correctamente, el lavado de manos constante, la distancia con otros y la ventilación de las casas, del trasporte cuando se viaja en ellos.

Todas estas medidas hasta parece innecesario seguirlas mencionando, pero hay muchas personas a las que verdaderamente no les importa el uso correcto del cubrebocas, y mucho menos la vida de los demás, hace unos días venía en el trasporte público y escuchando esas pláticas de señoras, mencionaron que la familia entera de una de ellas se había enfermado hace 15 días, la otra señora se alertó mucho y preguntó si de covid, la que contaba sobre eso dijo que no, que su hijo había tenido fiebre 3 días, pero al segundo día la hija empezó con fiebre, luego ella y al final su esposo, pero que solo había sido una “gripa simple”, que eso les había dicho el doctor, y al parecer eso tranquilizó a la otra señora, pues pensó que habían necesitado oxígeno, pero no, afortunadamente, y al parecer los 4 ya habían sido vacunados.

Esta historia me dejó a mí con varias dudas, uno, a lo mejor la familia de esta persona si le dio covid, pero la cepa de Ómicron, pues fue leve y ataca las vías altas respiratorias, dos, a lo mejor si fue gripa, pero nunca descartaron covid con una prueba, tres, el estar vacunados si salva vidas, pero no te salva de contagiarte, solo disminuir la gravedad de la enfermedad, y así te puedes tratar mejor desde tu casa.

Lo sigo invitando a que todos aquellos que no han sido vacunados por cualquier razón, lo hagan, ya diversas fuentes confiables como médicos y científicos que tratan la evolución de la pandemia saben que es la mejor manera para que esto llegue a su fin, no así las fiestas multitudinarias que se hacían al inicio queriendo contagiarse para lograr erróneamente la inmunidad de rebaño, lo que solo ocasionó una mayor propagación de virus, hay centros de salud en donde se coloca la vacuna anticovid, o cuando hay alguna vacunación de refuerzo se puede preguntar para que ahí se puedan poner la primera dosis, y empezar a bajar más los contagios, cuidémonos entre todos. Hasta la próxima.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

