COVID Hidalgo

En Hidalgo este lunes se inició la semana con el semáforo epidemiológico en rojo, con 122 nuevos casos positivos de Covid y sus variantes, por lo que se registra un total desde que comenzó la pandemia de 52 mil 134 contagios.

La cosa cada vez se pone peor, y esto es porque la gente no sigue las medidas de sana distancia, unos tienen que salir a trabajar porque no tienen otra opción, pero hay otras personas que salen por diversión y sin cuidarse, y muchas que no creen en la covid, creen que es invento del gobierno, o que son teorías de vacunación, y por eso muchas personas desinformadas no quieren vacunarse, creen que les van a pasar cosas raras.

El estado de Hidalgo se ha sido de los primeros en recibir la vacuna, el gobierno ha hecho un buen papel en la vacunación y en 47 municipios está disponible el biológico para personas rezagadas de 30 a 39 años y 40 a 49.

Respecto al regreso a clases, se me hace una medida muy arriesgada ya que aún hay muchos contagios y la nueva variante está con todo. Los planteles no tienen la capacidad para establecer un regreso a clases en pandemia y, además, han estado abandonados por más de un año, alguno ha sido saqueados, y no se les ha dado mantenimiento.

Otra fuente de riesgo de contagio por el retorno a las escuelas la constituye el trasporte público. No sé qué buscan, ¿acaso se pretende un exterminio de alumnos y profesores? Recordemos que, sin embargo, el gobierno federal tiene otros datos.

Como en cada columna te mando un fuerte abrazo, y no bajes la guardia: cuídate. Hasta la próxima.

