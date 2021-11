Calaveritas

Menchaca suplicó a la calaca

tilica y flaca

no me lleves calaquita

que la gubernatura

ya me toca

aunque en Morena

todos quieran.

A la parca, Menchaca suplicó

que lo dejara mínimo

hasta el día de la elección

pues en esa ocasión

será, como no,

gobernador

y no quería ir al panteón.

Que si la candidatura para un fundador

esas intrigas muerte

bonita

no creas,

así Menchaca dijo

y chaca chaca bailó

como su eslogan cuando

la presidencia municipal buscó… pero perdió.

Patas de cabra.

Veladoras prendidas.

Francisco Xavier,

Pablo Vargas y Cuauhtémoc Ochoa

niegan la sepultura y

penas lloran para

ser candidatos.

¡Momento!, ¡alto!

aquí priistas

fuimos todos,

el gobernador Fayad acotó

en medio de la rechifla

por insidiosos

organizada.

Entonces, Abraham Mendoza Zenteno cantó:

“un fundador será gobernador”,

y se fue espantado

al camposanto

porque no tenía

el permiso desde una celda

del Altiplano.

Cempasúchil, aroma de copal,

dulce de calabaza, flor de muerto

que yo seré candidata,

dijo Carolina Viggiano

a Israel Felix.

Veían como los morenos

la candidatura se peleaban.

Rebozos.

Brujas en sus escobas.

Fantasmas del más allá,

pasó en Pachuca

cuando Morena fue favorito

pero el PRI ganó

y busca repetir.

Hay de mis hijos, mis hijos,

cantó oronda la calaca

sandunga.

Me los llevo a todos

a la tumba

pues ya estuvo bueno

de tanta parranda.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

