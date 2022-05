Ojalá hayan tenido oportunidad de escuchar el video aquél que les comenté la semana pasada, porque efectivamente en lo personal, si da para más, digo, hay cosas que me regalaron mucha reflexión con relación a mis hijos y a mí, una que otra en la que no coincido, pero en fin, de eso se trata, de tomar lo que me sirva, debo decir que hasta cierto punto resulta agradable darme cuenta que esas preguntas que tengo luego sobre el ser mamá y la maternidad las comparto con varias personas y que no ando sola por el mundo, la idea de la compañía, también me fortalece.

Total, sigo con mí reflexión, de pronto menciona “el cambio de gafas al ver a nuestros hijos”, lo que me hizo mucho sentido, cada uno tiene características que los definen, pero igual a veces los veo y pienso que hay “áreas de oportunidad” cuando la realidad es que son esas particularidades los que los hacen “ellos”, “auténticos”, se me ocurre por ejemplo; uno de mis hijos es super encimoso con los animales, los abraza, se tira al piso con ellos, en fin, tiene un vínculo muy grande; por un lado, veo la parte de que se ensucia, los mal educa según yo, y que si me cambio las gafas, lo veo diferente, ese tipo de cosas cómo aporta para en su desarrollo; es quien les da de comer, se encarga de ellos, los calma, los pasea, entonces me queda claro que en mi cotidianidad me pierdo y sólo veo una parte de todo y no El todo, o no veo lo que ven.

Me encanta cuando habla de la intervención en el caso de sus pleitos, la verdad es que antes me involucraba demasiado en cosas que no me corresponden, una vez, el marido me dijo “deja que aprendan a defenderse”, y tiene razón, porque en mi caso, tuve otro tipo de aprendizaje con mis hermanos, realmente nuestra interacción era diferente, en el tema de mis hijos, juegan, comparten, discuten, hay muchos momentos que pueden llegar incluso a diferencias que son para su desarrollo y crecimiento, por ejemplo, aprenden de negociación, a defender sus puntos de vista, las cosas que entre hermanos tienes que manejar, si o si, y que en algunos momentos intervenía y, lejos de ayudarles, francamente les interrumpía, dice: “están practicando habilidades a futuro” “se interviene en el caso que pueda existir daño emocional o físico” si hay que mediar, por supuesto, en mi caso, espero a que me pidan intervenir o cuando escucho que ya podría perderse el propio control de sí mismos, porque también es cierto, que están aprendiendo a regularse, pero el momento de hacerme “la aparecida” ha cambiado, en este nuevo ejercicio que me puse, de aplicar más esas recomendaciones que luego encuentro y veo si es que funcionan, esta en particular, me ha caído bien.

Dice más adelante “intervenir como mediador para un acuerdo, no como juez” esto esta complicado de pronto, porque sin darme cuenta y sin intención, siento que a veces me recargo sobre un lado y la idea es no favorecer a ninguno, porque al rato, lo que enseño es a que se resientan entre ellos, aunque también, me parece que la idea, es que fluya para todos la situación, tampoco es ponerme un cuatro todo el tiempo en donde se genere una sensación de culpa porque no se si se hizo un daño, digo, no es tratar “con pinzas” pero tampoco ser dura conmigo en una constante calificación de si lo estaré o no haciendo bien, eso me pasaba hace tiempo, afortunadamente ya no ahora, porque en esta nueva tendencia creo que vamos más al equilibrio en las cosas más que en los extremos, algunos generaciones eran de no decir nada y las anteriores a esas de tratar todo con golpes, ahora vamos por el hacer lo correcto, por generar vínculos sanos, por educar a miembros que sumen a la sociedad, la cosa es, poder hacerlo, a veces las personalidades chocan o no hay disposición suficiente o el momento no es el correcto, lo que me queda claro, es que me interesa que sepan que ahí estoy y que cuentan conmigo.

El papel que en este momento ejerzo, me deja a veces con dudas es por ello que investigo, tampoco se trata de volverme “todóloga” ver hacia afuera y que en casa las cosas sigan igual o empeoran, es crecer, crecer con ellos y generar un buen ambiente para todos, ahí vamos, a veces me atoro otro avanzo rápido, pero la cosa, es no detenerse.

