Canciones extranjeras inspiradas en México

No hay duda que nuestro país es un lugar lleno de magia, tradición, paisajes maravillosos y gente extraordinaria, y es por esto que ha servido de inspiración para que propios y extraños creen un sin fin de obras de arte en todas sus manifestaciones, una razón más para estar orgullosos.

Por esto, con motivo del mes patrio, hoy te presento algunas canciones de intérpretes extranjeros inspiradas en nuestro hermoso México.

Empecemos con el tema llamado precisamente “Mexico”, de la banda de rock alternativo originaria de Sacramento, California, Cake, incluido en su tercer álbum de estudio “Prolonging the Magic” de 1998.

Asimismo, Manu Chao lanza el sencillo “Welcome to Tijuana”, en donde manifiesta los contraluces de la vida en la frontera de nuestro país. El tema está incluido en su exitoso álbum debut como solista “Clandestino”, también de 1998.

En esta lista, no puede faltar “Icky Thump”, canción interpretada por la banda estadounidense The White Stripes, lanzada en 2007 como el primer sencillo del álbum homónimo; habla sobre la migración de México a los Estados Unidos.

Por su parte, Bob Dylan, transmitió toda la esencia de un viaje por uno de los estados más extensos de nuestro país en su tema “Romance in Durango”, que se desprende de “Desire”, el decimoséptimo álbum de estudio de este célebre músico estadounidense.

Por otro lado, si bien, “When You Were Young” de la banda estadounidense de rock The Killers, no habla precisamente de nuestro país, su exitoso video promocional fue filmado en el poblado de Tlayacapan, en estado de Morelos.

Y hablando de videos musicales que aprovecharon los paisajes de nuestro país, hay que mencionar algo más local. En 2017, en DJ inglés Sigala y la cantante Ella Eyre, vinieron a nuestra Pachuca para grabar en el colorido macro mural del barrio Palmitas el videoclip de su tema "Came Here for Love".

Para cerrar, quiero aprovechar para desmentir el conocido rumor de que el exitoso sencillo “Hotel California” de la banda californiana Eagles, tiene relación con el hotel del mismo nombre ubicado en Todos Santos, Baja California. Los propios autores de la canción han declarado que la canción no guarda ninguna conexión con el mencionado lugar e incluso emprendieron acciones legales en contra de los dueños del establecimiento mexicano por usar el tema para atraer turistas. En 2018, ambas partes llegaron a un acuerdo.

REDES:

Facebook: /MelomanoRadio

Twitter: @MELOMANO_radio

Instragram: melomano.media