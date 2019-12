Canciones que marcaron la década

El 2020 está a la vuelta de la esquina y es buen momento para hacer una retrospectiva, no solo a la música este último año, sino de toda una década, que también termina.

Por esto, hoy quiero compartirte aquellas que, algunas según la crítica especializada y otras a mi parecer, son las canciones que dejaron huella en estos últimos diez años.

Para empezar, hace unos días, la revista británica especializada en música electrónica, DJ Mag, nombró al tema Wake Me Up del músico y compositor sueco Avicii, como la canción más querida de la década, y no es para menos, ya que, además de ser su primer sencillo, el tema que lo llevó a la fama y un gran éxito comercial, es una gran forma de rendirle honores a este popular DJ fallecido en 2018 a la corta edad de 28 años. Además, Wake Me Up, lanzado en 2013, marcó tendencia en el sonido de la música pop de los últimos años.

Hablando de pop, durante la ceremonia de los American Music Awards 2019, celebrada el pasado 24 de noviembre, la cantante estadounidense Tylor Swift fue reconocida como Artista de la década, debido a sus grandes logros en la industria musical; es la solista con más AMA en la historia, con 29 galardones, superando a Michael Jackson quien obtuvo 24; además, desde The Beatles nadie había estado 6 semanas consecutivas en la lista Billboard 200; esto la sitúa en una posición privilegiada, compartiendo honores con artistas de la talla de Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980), convirtiéndose así en la primera mujer en ganar dicha distinción. Shake it Off, incluida en su quinto álbum de estudio, 1989 de 2014, es la canción que representó su giro del country al pop y su salto a la fama internacional.

Pero si hay una canción de esta década aún nos hace bailar hasta el amanecer, esa es Get Lucky del dúo de francés Daft Punk, lanzado mundialmente el 19 de abril de 2013, como el primer sencillo de su aclamado cuarto álbum, Random Access Memories. El tema cuenta con la colaboración en la voz del cantante estadounidense Pharrell Williams.

También de 2013, un tema que sin lugar a dudas sacó la casta por el rock en esta década fue Do I Wanna Know? de los Arctic Monkeys, incluido en su aclamado quinto álbum de estudio titulado AM. Una canción que estoy seguro seguirá enchinándonos la piel desde sus primeros acordes por muchos años más.

Otra canción que se convirtió en un clásico de inmediato es Madness de la banda británica Muse, lanzada en 2012 como el segundo sencillo de su sexto álbum de estudio The 2nd Law. Una canción compuesta por el mismo Matt Bellamy con tanto corazón, que puedes escucharla latir.

Por otro lado, esta semana, la revista en línea especializada en hard rock y heavy metal, Loudwire, nombró el tema Square Hammer de la banda sueca Ghost, como la canción metal de la década; fue lanzada en septiembre de 2016 como el sencillo principal del segundo EP del grupo, Popestar, y alcanzó el número 1 en la lista Billboard Mainstream Rock en enero de 2017, convirtiendo a Ghost en la primera banda sueca en encabezar dicha lista.

Representando a 2019, lo nuevo y la música joven, tenemos el tema Bad Guy, lanzado como el quinto sencillo de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, álbum debut de una de las grandes revelaciones de la década, Billie Elish, quien precisamente hoy cumple apenas 18 años y ya ha recibido seis nominaciones a los premios Grammy, incluyendo Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor artista nuevo, convirtiéndose en la artista más joven en ser nominada en las cuatro categorías principales en el mismo año.

Por último, Lazarus, del inmortal David Bowie, es un tema que no puedo dejar fuera por muchos motivos. Fue lanzada el 17 de diciembre de 2015 a manera de avance promocional de su vigésimo quinto y último álbum de estudio, Blackstar, menos de un mes antes de su lamentable fallecimiento a causa del cáncer de hígado que padecía. El tema, y el disco entero, es casi profético, sin duda la mejor forma en el Bowie pudo despedirse, pareciera que tenía todo planeado.

Esta fue una década complicada para la industria musical, sobretodo para el rock, los vertiginosos cambios en la forma de consumir música que trajeron las redes sociales y las nuevas tecnologías a los que no todos supieron adaptarse; perdimos a grandes exponentes y probablemente la siguiente década sea peor en ese sentido; a veces la creatividad parece agotarse y la música original es un oasis en un desierto de covers y sampleos; sin embargo, hay muchas bandas que siguen levantando muy en alto el estandarte rockero y 2020 ya promete muchos estrenos y grandes regresos. ¿Qué nos deparará la música para los años venideros? ¿Qué otros temas incluirías en esta lista? Déjame tus comentarios en mis redes sociales de aquí abajo.

