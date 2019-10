Canciones sobre desórdenes mentales

El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, y con ese pretexto hoy pensé en compartirte algunas de las canciones más populares que hablan sobre desórdenes mentales.

En este sentido, quizá la enfermedad mental más recurrente en los contenidos de canciones sea la paranoia, también denominada “trastorno delirante”, que se manifiesta con sensaciones angustiantes, como la de estar siendo perseguido, ser el elegido para una alta misión o delirios por celos.

Al respecto, tenemos grandes temas como ejemplos. Empecemos con “Paranoid Android”, canción de la banda inglesa de rock alternativo Radiohead, que figura como la segunda pista de su exitoso álbum OK Computer de 1997.

Asimismo, tenemos el tema llamado simplemente “Paranoid”, canción interpretada por el grupo de heavy metal Black Sabbath, incluida en su segundo álbum de estudio al cual le da el título, lanzada como sencillo en 1970.

También está el gran éxito de Garbage, "I Think I'm Paranoid"; fue el segundo single de su disco Version 2.0, lanzado en 1998.

Por otro lado, tenemos la histeria, afección psicológica que pertenece al grupo de las neurosis y que padece el uno por ciento de la población mundial. Se encuadra dentro de los trastornos de somatización y se manifiesta en el paciente en forma de una angustia al suponer que padece diversos problemas físicos o psíquicos, el paciente muestra síntomas que no tienen un origen orgánico por el cual puedan ser explicados, y se originan y se mantienen por motivos no totalmente conscientes.

Para este punto, no hay mejor canción que “Hysteria” de Muse, publicada como el tercer single del álbum Absolution de 2003.

Por otra parte, el trastorno de identidad disociativo es un diagnóstico controvertido descrito como la existencia de una o más identidades o personalidades en un individuo, cada una con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Aunque el tema “Where Is My Mind?” de la banda de rock alternativo estadounidense Pixies, de su álbum Surfer Rosa de 1988, no habla explícitamente sobre este padecimiento, forma parte del soundtrack de una película que sí lo hace, me refiero al extraordinario film “The Fight Club” de 1999, dirigido por David Fincher y protagonizado por Brad Pitt y Edward Norton.

Para cerrar, hablemos del llamado trastorno afectivo bipolar (TAB), un diagnóstico psiquiátrico que describe un disturbio en el estado de ánimo caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y emociones, de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera mucho más marcada que las personas sin esta patología. El litio suele encontrarse en los estabilizadores de ánimo utilizados para tratar esta afección. De ahí toma su nombre el tema “Lithium” de Nirvana, que apareció en su exitoso álbum Nevermind y fue lanzado como el tercer sencillo en 1992. Aunque ninguno de los integrantes jamás lo ha aclarado, algunos aseguran que la letra describe precisamente un trastorno bipolar.

Para cerrar quiero recalcar la importancia de cuidar de nuestra salud mental; para esto, los expertos recomiendan dormir bien, hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, meditar, rodarte de gente positiva, organizar tus tiempos, marcarte objetivos y acudir a terapia regularmente si lo consideras necesario.

