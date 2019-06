Canciones sobre la luna

Esta semana tuvimos la oportunidad de apreciar lo que se conoce como “luna de fresa”, fenómeno astronómico que ocurre cada junio y que en esta ocasión coincide con la brillante presencia de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Además, la NASA ha solicitado nuestra ayuda para armar una playlist que acompañe a los astronautas en el viaje de regreso a la Luna que tienen programado para 2024; es por esto que hoy decidí compartirte algunas de las canciones imprescindibles sobre este astro.

El viaje a la luna durará tres días, así que tendrán tiempo para relajarse con la sonata para piano n.º 14, popularmente conocida como Moonlight Sonata o Claro de Luna, escrita por Ludwig van Beethoven en 1801, una de sus obras más famosas.

Desde luego que tampoco puede faltar Fly me to the Moon, escrita en 1954 por Bart Howard y popularizada por Frank Sinatra en 1964, versión que, de hecho, estuvo estrechamente asociada con las misiones del Apolo 11 hacia la Luna hace 50 años.

Un poco más contemporáneo, tenemos a Man on the Moon, uno de los más populares de R.E.M., lanzada como sencillo en 1993, la letra y el video hacen referencia a la famosa teoría de conspiración en torno al primer hombre en la Luna, en la que se asegura que todo fue montado.

Ahora, quizá mi canción favorita sobre la luna, Bark at the Moon del cantante británico Ozzy Osbourne. La canción trata de una bestia mítica que aterrorizaba a una pequeña aldea, fue asesinada pero resucitó para crear nuevamente el caos.

Por otro lado, en la música latina también tenemos dignas representantes, por ejemplo, Luna de Zoé, lanzada originalmente como parte de su álbum Reptilectric y cuya versión con la colaboración de Denise Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, para su álbum en vivo MTV unplugged/Música de fondo de 2011, alcanzó los primeros puestos en las listas de popularidad.



También, la extinta HH Botellita de Jerez, dedica Luna Misteriosa a este satélite natural e incluyen el tema en su álbum Forjando Patria, el último antes de su primera separación.

Para cerrar con broche de oro, uno de los más grandes temas que Los Fabulosos Cadillacs le han regalado al mundo, Siguiendo a la Luna, que forma parte de su sexto álbum de estudio, El León de 1992, considerado entre los mejores álbumes del rock argentino.

