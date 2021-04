Candidato, yo también voto

Desde el cuatro de abril han salido a las calles los candidatos a diputados locales y federales, con la intención de compartir sus proyectos y convencer a la ciudadanía de darles su voto para legar a los congresos. En esta jornada de campañas se ha notado más el intento de los candidatos por hacer parte de su plataforma política a la comunidad LGBT+, digo algunos porque hay otros que al parecer no saben siquiera que hay un sector de la población que no es heterosexual o es trans y también necesitan propuestas para solucionar problemas que viven en la sociedad.

Las últimas semanas les he estado hablando sobre las cuotas de paridad que ha establecido el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo y la serie de situaciones que ha habido alrededor del tema por parte de los partidos políticos y los candidatos. Ahora es tema de hablar hacia fuera, hacia las propuestas y la necesidad que la inclusión exista al momento de plantear un proyecto.

Es necesario que los candidatos (y su equipo de trabajo) tengan capacitaciones sobre el tema, existen personas que, aunque tienen la intención de hablar sobre temas de inclusión e incorporación de personas LGBT+ en sus planillas, muchas veces no tienen idea del tema, con suerte saben nombrar con propiedad las orientaciones sexuales y diferenciar entre sexo e identidad de género. Lo cual debe ser relevante para quien quiera usar la bandera arcoíris para sumar votos a su proyecto.

No basta con decir: YO SOY UNA PERSONAS QUE ACEPTA A TODAS LAS PERSONAS, es importante que entiendan el contexto y el trasfondo de la lucha social que ha mantenido desde 1960 las personas no heterosexuales, trans o no binarias. Posiblemente algunos candidatos no tienen idea de los casos de suicidio juvenil debido al rechazo familiar hacia adolescentes LGBT+, o los índices de discriminación por orientación sexual en escuelas y trabajos por ser homosexuales, ni hablar de las terapias de conversión que son verdaderas torturas para quien es sometido a dichas prácticas.

¿Cuáles son sus propuestas ante esos temas? Es necesario que se ponga atención y se establezcan estrategias para reducir la discriminación, sobre todo desde edades tempranas, si se impulsan políticas públicas que ayuden a educar de manera integral sobre sexualidad, se podrían generar nuevas generaciones informadas y menos ignorantes sobre los temas. A nivel municipal es invisible el respaldo por parte de las alcaldías sobre estos temas, con suerte en los niveles estatales y federales los temas se han puesto sobre la mesa, pero no ha sido suficiente, el trabajo sigue siendo necesario y no termina. La discriminación y la violencia contra la diversidad sexual sigue latente.

Cuando tengas la oportunidad de acercarte a un candidato, pregúntale sobre sus propuestas en temas de educación y diversidad sexual, ojalá puedan presentarte planes de trabajo en relación al tema, recuerda que en tu familia puede haber un familiar que amas mucho que tal vez es homosexual que es LGBT+ y también necesita ser representado y respaldado en la sociedad.

