Candidatos de closet

EL IEEH PIDE QUE INCLUYAN CANDIDATOS LGBT+.

Las candidaturas de personas LGBT+ en el Estado de Hidalgo ha sido un ir y venir de posturas, que al final reflejan la poca seriedad que se le da a la inclusión de poblaciones vulnerables en la vida política de la entidad hidalguense. Iniciando por el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Estado de Hidalgo, en el que pedía los partidos políticos y coaliciones la postulación de personas de la diversidad sexual, esto a 10 días del registro de candidatos para las elecciones de diputados locales.

ALGUNOS PARTIDOS POLÍTICOS DIJERON QUE ERA PRECIPITADO, QUE MEJOR PARA LA PRÓXIMA.

Sin embargo, los partidos Nueva Alianza, Encuentro Social Hidalgo, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, apelaron a dicha petición del IEEH ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, bajo el argumento que dicha integración podría vulnerar la certeza de la elección, debido al poco tiempo que quedaba para el registro de candidatos, pues varios partidos políticos y coaliciones ya tenían sus fórmulas establecidas. La apelación llegó a la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ordenó aplicar la inclusión de personas de la diversidad sexual en el proceso electoral del próximo seis de junio, como lo indicó el IEEH, ya que no había fundamentos suficientes para no hacer dicha inclusión este año.

SE LES INCLUIRÁ, PERO NO SE DIRÁ QUIÉNES SON LGBT+.

Por último, el TEEH ordenó al Consejo General del IEEH modificar el acuerdo para garantizar la privacidad de datos personales de los aspirantes de la comunidad LGBT+, cuando así lo necesiten. En otras palabras, que se reserve la información sobre la orientación sexual o identidad de género del candidato: que puedan estar en el closet. Quien pidió esa garantía ante el TEEH, fue el PESH, partido político que había apelado a incluir candidatos LGBT+ debido a que es contrario a sus fundamentos como partido.

NO SE PUEDE REPRESENTAR DESDE EL CLOSET.

Si bien, debe ser respetada la privacidad de las personas, sobre todo en temas como la orientación sexual o identidad de género, en ámbitos como la política no puede haber puntos medios, por un lado, es dar una puerta fácil a los partidos para hacer mal uso de las cuotas políticas, pues puede ser que en realidad no cumplan con dicha cuota, sino que simplemente registren a un candidato como LGBT+ aunque no lo sea, protegiéndole con la garantía de privacidad de información. Los ciudadanos de la diversidad sexual no están para cumplir cuotas por moda, sino para participar en la pluralidad de la democracia, no debe haber una próxima oportunidad para competir, porque las vulneraciones a la integridad no esperan, suceden día a día. La visibilidad ayuda mucho para que sea menos la discriminación en la sociedad, para que se vea que ser homosexual o trans no es una limitante para tener un desarrollo pleno y reducir la necesidad de personas que tengan que protegerse en el anonimato del closet.

ACLARACIÓN

