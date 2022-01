Cansada pero si sueño

El día de hoy me siento como en 39 de diciembre, el año empezó con muchas cosas que atender que se han quedado inconclusas del 2021, consecuencias normales pero no por ello, menos agotadoras, afortunadamente tuvimos tiempo de salir un poco a que nos diera el aire a otro lado, lo que nos descansó un poco y andamos relajaditos.

Llegó el día de reyes y escuche unos pequeños pasitos, unas lindas vocecitas, “anda, anda, ya es temprano ¿habrán llegado? Se acercaron al lado de la cama muy sutilmente diciéndonos, “ya son las 6 de la mañana, ahora si vamos a ver que trajeron ¿va? Un poco de contexto, habían intentado bajar a la una am la primer ocasión.

Y ahí vamos, más adormilados que nada, pero bueno, ya están creciendo y mejor aprovecho, los abrieron y efectivamente si era lo que habían pedido, ¡uf! Qué bueno.

Una de las cosas que me parece más bella de la maternidad, es ver la inocencia, esos ojos que miran con la ilusión de que nosotros tenemos las respuestas y la sabiduría, que cuando ven algo que los sorprende, los abren que parece que salen de su órbita ¿en qué momento como adultos, dejamos de mirar así, maravillados?

Entre el estrés laboral, los pendientes, el trabajo de ésta emprendedora que ha dejado cosas en pausa, el regreso a clases de ellos y el mío, el afán de seguir aprendiendo y la ilusión de acompañarlos en sus pasos; a veces, debo admitir, presenta mucha presión. Hace poco leía sobre la sensación de estar en un camino en donde las cosas no bastan, se tiene y se compra más, se come y se come más, se piensa y se piensa más, es como diría mi mamá, “no tener llenadera”.

Y en el camino las cosas pasan, las cosas se van, el reloj no se detiene.

Vi también una foto de sus primeras cartas a los reyes, las caritas de emoción son maravillosas, así tan pequeñitos, el día de hoy ya nos son de ese tamaño, pero afortunadamente conservan un poco de esa mirada, de esas ilusiones, pero ahora, aprendiendo de otra manera, me interesa que sigan siendo niños, que jueguen, griten y se diviertan, pero de pronto, no es tan sencillo si dormiste pocas horas, trabajaste mucho, lavaste trastes, arreglaste ropa que probablemente tenía días sin doblarse.

Normalmente cuando iniciaba el año, hacia 12 propósitos que ahora que lo pienso, siempre rondaban en, bajar de peso, hacer ejercicio, ahorrar, irme de viaje, cosas por el estilo, pero este año, trataré (ahí les cuento si me funciona) de ser más congruente, darme espacio para disfrutar y bajar la presión, todo es perfectible más no perfecto, así que estaré en el camino de ser equilibrada y por lo tanto más consciente.

Pero, por el momento, estamos en el camino.

