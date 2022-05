En el tenis hay un cambio muy importante, una trasformación generacional de jugadores. Ahí tenemos el caso de Carlos Alcaraz, un tenista joven que está siendo la sensación en el deporte blanco, quien es el relevo generacional de Rafael Nadal, para mí el más grande de dicho deporte..

Alcaraz venció a Rafa Nadal por 6-2, 1-6 Y 6-3 Y con eso llego a las semifinales de Matua Madrid Open, luego le tocó nada menos que Djokovic, el número 1 del mundo, para colocarse en la final allí se despachó a Zverev tercero en el ranquin, para colocarse como campeón de Matua Madrid.

“Ahora mismo no pienso en quiénes son mis rivales, eso ya lo viví el año pasado y me hizo aprender", dijo Alcaraz. "Ahora no considero que ya lo estoy viviendo por primera vez. Entro a pista pensando que puedo ganar, confío en mí mismo y pienso que puedo vencer en cualquier momento".

Alcaraz se convirtió en el campeón más precoz del torneo de la capital española, y el segundo jugador más joven que colecciona dos Masters 1000 tras las consagraciones de Nadal en Montecarlo y Roma en 2005. Alcaraz ya había establecido un récord como el jugador más joven en acceder al Top 10 desde que Nadal lo consiguió en 2005.

"He ganado a dos de los mejores de la historia, también a Zverev, diría que es la mejor semana de mi carrera", destacó Alcaraz. "Creo en mí mismo, siempre digo que no juego finales, las gano".

Fue el séptimo triunfo seguido ante un jugador del Top 10 para el prodigio de 19 años. Lidera la gira de la ATP este año con sus cuatro títulos. También tiene la mayor cantidad de triunfos con 28, uno más que Stefanos Tsitsipas Zverev intentaba atrapar su segundo título seguido en Madrid y alzarse con su tercero en total.

