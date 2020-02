Casi es 14 de febrero

El amor siempre será amor, el diferir en un pareja es normal, mientras ambas partes tengan la voluntad, podrán hacer que su relación continué. ¿será que el amor se acaba? La respuesta es que en realidad no, va tomando distintas formas y pasando por diferentes etapas.

El verdadero amor supera cosas circunstanciales y superfluas, ya que este no de disfraza en cuerpo bonito o atlético, en una piel firme, no se disfraza en bello físico, no cambia conforme los años, no cambia en cuanto a las arrugas aparecen, no se destruye por el deterioro humano; proceso natural de cualquiera de nosotros.

El verdadero amor no se rinde ante situaciones que los demás no comprenden, porque el verdadero amor es enamorarte de un esencia, de un carácter de una persona que tiene mucho más virtudes que defectos y ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que la única oportunidad de saber que es amor es que amar a sus defectos? Por qué las virtudes la ama cualquiera.

Estamos diseñados para amar la excelencia, no, nos prepararon para amar defectos o sobrellevarlos, cuantas veces te has preguntado el porque tu pareja es completamente distinta a ti y aun así con respeto pueden llevar una relación sana.

La realidad es que polos opuestos no se atraen, para querernos hay que parecernos, nuestra pareja, es nuestro reflejo, es el espejo de lo que somos, de lo que cada uno tiene dentro, en el amor es ida y vuelta, si yo digo te amo es porque también quiero escucharlo mentira que no sea así, no necesita pensar como tu pero sino le importa tu dolor, tu lucha, sino es más feliz que tú por tus alegrías, estas con la persona equivocada.

¿Cómo amar el otro lado de la moneda?, si siempre dicen que el amor es soporta todo, y la verdad es que no, pero si puedes saber con quien eres compatible, esto lo escuche en una película: ¿te gusta por? Y ¿lo amas a pesar de? el amor no solo es amor, es admiración.

Realmente es que el amor a veces no vienen con instrucciones, eso sería mucho más fácil, pero si viene con muchos juicios, juicios de valor, sobre quien te conviene o no, para la gente es fácil opinar, pero nadie sabe que es lo que sucede en una relación mas que los involucrados.

Que lástima querer el amor si viene con estereotipos que nos enseñan en las películas, en las telenovelas, que es una realidad bien distinta, porque ningún ser humano somos perfectos, ni lo vamos a ser.

Cualquiera se enamora, porque es fácil, porque nos enamorarnos de la mejor cara que todos mostramos, es lo mas simple, y ahí construyes las bases para una relación solida, esto se determina entre tres y seis meses, no dura más.

Y sufrimos demasiado esperando que alguien nos alcance, cuando vamos a tomar el metro o en avión, para tomar distancia y esa persona no llega,porque no estamos en Hollywood, en la ficción estamos en un mundo real.

El verdadero amor es simplemente aceptar que esa persona te hace feliz, que con esa persona eres una mejor persona, porque te nace, no porque te lo exigen.

No te enamores de tus propias ilusiones, no te enamores de tus expectativas, no las quieras ver reflejadas en tu pareja si a ella no le nace, mejor no te quedes ahí y busca tu verdadera felicidad, tu lugar es donde eres feliz, pero no se vale engañarse así mismo, así que espabila y conviértete en la mejor versión de ti mismo.

