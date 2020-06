Celebra tus colores

¿Alguna vez te ha causado incomodidad que se realicen marchas o activaciones por parte de la comunidad LGBT+? Para algunas personas las marchas o el ver banderas arcoíris en algún edificio o publicidad les resulta innecesario, incluso una imposición de ideas. La celebración del Orgullo LGBT+ une esfuerzos para luchar contra la homofobia, la transfobia y todo tipo de discriminación contra quienes se identifican dentro de la diversidad sexual.

Tan sólo en el 2019, 117 personas fueron asesinadas por razones de LGBTfobia, siendo las personas transexuales las que concentraron el 55% de muertes. Un hombre transexual no debería que luchar todos los días porque su identidad fuera respetada, ni vivir con temor de ser agredido por su condición. Ni hablar de las mujeres transexuales que llegan a ser orilladas a ejercer la prostitución por la falta de oportunidades de educación y trabajo.

Por otro lado, en las escuelas no han dejado de haber burlas contra el compañero que es amanerado o que no tiene novia y prefiere la compañía de su mejor amigo; ni contra la compañera que se siente más cómoda jugando futbol o no le gusta usar cosas que dicen que son para niñas como el maquillaje o los vestidos. Los niños siguen siendo víctimas de prejuicios, aunque de poco en poco han cambiando las ideas sobre los roles de género, tampoco se ha dejado de inculcar la intolerancia y discriminación contra quienes se expresan y viven de otra manera.

Cuando se llega a la edad adulta pareciera que las cosas están mejorando, la gente ya no necesita de un closet, pero hay quienes deben usarlo en el trabajo para evitar que le vayan a negar un contrato, un ascenso o una oportunidad de trabajo. Hay quienes han llevado años en una relación, y no han podido decírselo a sus familias por miedo al rechazo o simplemente evitar un mal rato.

Además, no hay que olvidar que el sector conservador de la sociedad continúa promoviendo falsas terapias que ocultan tortura hacia personas homosexuales y transexuales. Familias que por ignorancia creen que la orientación o identidad de sus hijos o hijas puede ser cambiada, los internan en lugares que los maltratan y trauman, llegando incluso a las violaciones.

Por ello, el 28 de junio se celebra el Orgullo LGBT+, el cual se ha extendido a todo el mes, con conferencias, campañas, foros, reportajes e historias, pues nadie debería vivir con miedo, ni encerrado en un closet por las ideas arcaicas de otros. El orgullo se trata de abrazar quien eres, aceptar lo que sientes y amar a quien tienes a tu lado. Se hace recuerdo por quienes han labrado este largo camino arcoíris, por los que perdieron la vida en manos de la ignorancia y odio de otros, por quienes nunca pudieron vivir con libertad. Porque cuando la sociedad te da razones para tener miedo de vivir a colores, en conjunto es más fácil resistir contra la visión en blanco y negro de los intolerantes.

Feliz Orgullo LGBT+, nunca dejes de vivir a colores.

