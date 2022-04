Cero tolerancia a la corrupción

Mucho se ha analizado sobre los términos y el desenvolvimiento de los aspirantes a gobernar nuestro Estado, el debate en si ha refrescado las campañas electorales, los contendientes pudieron definir su visión de los temas planteados y que acciones tomarían en caso de ganar la elección; la congruencia entre la vida cotidiana de los aspirantes y sus planteamientos son y serán valorados por quienes habremos de acudir a votar el próximo 5 de Junio.

Entre los temas abordados, el relativo a la corrupción cobra especial relevancia; escuchando las posiciones durante el debate, recordé el mensaje que el Ministro Arturo Zaldívar Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, externo en la ceremonia por los 50 años de ejercicio del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, “si la corrupción es inadmisible en cualquier sector del gobierno, es mucho más grave cuando lo que se vende es la justicia!, externó, que debemos ser realistas y autocríticos, que a pesar de lo que hemos avanzado en los últimos años, en México los tribunales no tienen una cercanía con la gente, la gente no reconoce en sus tribunales una legitimidad social, la gente percibe a los jueces en general como personas muy lejanas, ajenos a su vida diaria y susceptibles de incurrir en la corrupción; que los mexicanos normalmente visualizan a los tribunales como entidades vinculadas a los poderes fácticos, al poder económico y susceptibles a la corrupción; que se deben redoblar esfuerzos para tratar de revertir esta situación con nuestro actuar diario y contemos con tribunales más sensibles, más cercanos a la gente, tribunales que comprendan el dolor humano que hay detrás de cada expediente, que entiendan el momento social que se está viviendo; que los juzgadores deben tener presente que la sociedad en que vivimos exige justicia, que es una sociedad en donde hay dolor y sufrimiento de décadas de abandono; que los jueces y las juezas tienen que responder y que no existe razón alguna que justifique la corrupción en los tribunales de nuestro país. Que deben ser firmes, y generar sanciones ejemplares para que la corrupción poco a poco sea una cuestión del pasado, que se Requiere una justicia transformadora, una justicia que vele por los derechos humanos de todas las personas pero sobre todo de aquellos más desprotegidos, de los olvidados, de los marginados y de los pobres de México, a los cuales durante años nunca se les miró desde el poder”. . .

Esta visión cobra especial relevancia hoy que quienes aspirar a gobernarnos recorren el Estado; es cierto, hay esfuerzos decididos de las autoridades y de las instancias encargadas de Administrar y procurar Justicia y de Seguridad para prevenir y combatir deficiencias que se traduzcan en prácticas corruptas, conozco muchos que realizan esas funciones que son honestos, capaces y muy comprometidos, todas las acciones abonan, diseñar, aplicar y reforzar políticas públicas sobre este particular debe ser estrategia toral del próximo gobierno de Hidalgo, se debe reconocer a quienes hacen del ejercicio de la función Pública un verdadero servicio con firmes valores de eficiencia y honestidad; a quienes se juegan la vida diariamente en las áreas de seguridad para que podamos vivir en paz y tranquilidad, debemos recompensarles y garantizarles mejores percepciones y prestaciones, es una deuda que el Estado tiene con ellos, entendamos que la corrupción no solo es exigir o recibir dádivas, se genera también cuando en el ejercicio de sus responsabilidades son indolentes, incompetentes y prepotentes Hasta la próxima.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

B . Gerardo Rodríguez Menéndez

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo