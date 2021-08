En la vida es necesario cerrar ciclos y no siempre son amorosos, cualquiera que sea necesario para un crecimiento personal, para sanarte. Entonces ¿por qué duele o enoja tanto cerrar uno?

En la práctica dependerá de qué tipo de ciclo estés cerrando si tienes que lidiar con el enojo o resentimiento ¿El secreto cuando uno se enoja? NO DIGAS NADA. Cierra los ojos, respira profundo, eso te ayudará a controlar la ansiedad de explotar. Si puedes tómate unos minutos para ti, aléjate para calmar tu ira.

Espera que el tiempo pase para hablar, para que ya no sientas tanto enojo, te servirá para no lastimar a otros ni hacer alguna locura que todos lamenten. Recuerda que es mucho mejor vivir en paz, pues tu paz no tiene precio.

Ahora hablemos de cuando duele. Cuando nos sentimos tristes por cerrar ciclos es porque nos aferramos a las personas, a cosas materiales o a situaciones, por esperanza. No caemos en cuenta que necesitamos rendirnos ante lo que ya sucedió, ya no hay oportunidad y lo tenemos que ACEPTAR.

Si es por amor, recuerda que nadie es eterno, la vida da muchas vueltas. Las personas son pasajeras, nos dejan. Más bien, nadie nos pertenece, nadie nos tiene que venir a rescatar. Cada quien decide cómo quiere vivir, ya sea depender de terceros o hacerse responsables de no abandonarnos nosotros mismos.

Cualquiera que sea el ciclo que es necesario cerrar es una oportunidad, aquí te dejo algunos consejos:

No te fijes en lo que dejas atrás. Mira con otra perspectiva que puedes vivir cosas nuevas que serán extraordinarias.

No tengas miedo. Sé que la incertidumbre carcome, pero confía en que está en ti vivir de otra manera.

Vas a aprender a vivir experiencias, conocer lugares que jamás te imaginaste, solo ábrete a la posibilidad de verlo así, como un nuevo destino que hará feliz tu existencia.

El ciclo llega a ser un maestro, llega a darnos una lección de vida, por ejemplo: ¿Cómo podemos desarrollarnos y ser mejores seres humanos? Te encantará demostrarte que eres más fuerte y flexible.

Deja de pelearte con la situación. Es inevitable el dolor, lo sé, es triste, pero entre más rápido te rindas más rápido sentirás tranquilidad.

No es el fin de tu mundo, los cambios, además de ser importantes son constantes y cada vez serás mejor para llevar a cabo nuevos procesos y serán con un nivel más alto de conciencia y entendimiento para el futuro, demostrándote esa mejor versión de ti mismo.

