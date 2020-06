Cerveza: la bebida hecha para embrutecer y manipular

Hasta con mariachis, en los últimos días, en México la gente ha recibido los camiones distribuidores de cerveza que llegan a surtir negocios y tiendas, tras varias semanas que escaseó su producción debido a la parálisis industrial generada por la pandemia del coronashow.

También, se han difundido noticias e imágenes de gente haciendo largas filas, afuera de las tiendas, esperando su turno para comprar ‘las frías’. Son curiosas estas escenas. Denotan (no a simple vista) gente en un profundo transe de pendejismo (hipnotizados), incluso biológico, y lo digo con mucho respeto. Espero nadie se me ofenda.

En México podría verse como parte de la picardía y el desmadre que echamos. Pero, también, indica que vivimos en una sociedad profundamente mermada y enfermada (me atrevo a decir) ‘a propósito’ a fin de que no manifieste sus verdaderas capacidades. Es más preferible que esté sedada, pues no así no cuestiona, ni exige ni nada.

Desde luego, la industria alcoholera es una pieza clave del rompecabezas de manipulación mundial. No por nada el alcohol es “la droga legal y socialmente aceptada” que más se consume y la que más problemas genera en el organismo (lo destruye, hasta lo ponen en las etiquetas) y en la sociedad (violencia de todo tipo, accidentes, destrucción familiar, etc).

Por ello, “NO ES SALUDABLE encajar en una sociedad PROFUNDAMENTE ENFERMA”, decía Jiddu Krishnamurti, un filósofo de la India, pues al mermar su capacidad mental, física y social, es más fácil de enfermar y manipular, porque no tienen el deseo de racionalizar, solo buscan el sedativo para “el desestres” o evadir su realidad.

Por ello, ‘si no estás dispuesto a cuestionar tus creencias, hábitos y costumbres, nunca sabrás si estás siguiendo verdades o mentiras’. A continuación te comparto unos datos muy, pero muy resumidos (es un tema que vale el esfuerzo estudiar concienzudamente), sobre lo que realmente produce el alcohol en el organismo.

LA VERDAD SOBRE EL ALCOHOL

De acuerdo con el especialista en metabolismo Frank Suárez (les recomiendo su canal de YouTube) el alcohol, es un factor de alto de riesgo que mata lentamente al organismo. Es un VENENO.

Peter Georges, un científico que en 1963 ganó un premio nobel, descubrió la forma en la que las células absorben el oxígeno y producen la energía vital para tener un metabolismo óptimo.

A través de la mitocondria, se produce la sustancia química llamada ATP que da energía al cuerpo. Al mezclarse con agua (H2O), el ATP se multiplica hasta por diez; por ello, el consumo de agua es importante (te has preguntado por qué el poder de las industrias refresqueras).

Ahora bien ¿qué es el alcohol? Es un solvente. Cuando este se ingiere, el organismo se DESHIDRATA. ¿Has observado a la gente que, cuando está en la barra de un bar bebiendo alcohol, a cada rato va al baño a orinar?

Esto ocurre porque el alcohol bota el agua del organismo, reitero, es un SOLVENTE. Además, también destruye la enzima llamada “lipasa”, producida en el páncreas, que ayuda a romper la grasa, es decir, ayuda a bajar de peso.

¿Verdades difíciles de aceptar o mentiras bonitas?, imagina que tu organismo esté libre de toxinas, que le das alimentos que realmente lo nutren: ¿crees que eso cambiaría tu forma de ver, hacer, sentir y pensar las cosas?

ACLARACIÓN: No estoy en contra del consumo de las bebidas alcohólicas, cada quien es libre de hacerlo. Investiga, cuestiona y cambia.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.