Chloe, tener un crush no es inmoral

¿Por qué se asume la orientación sexual de los niños? ¿por qué algunas personas creen que todos los niños crecerán y serán heterosexuales? Algunos dicen que dar clases sobre educación sexual a la niñez es inmoral, sin embargo, es común escuchar que adultos pregunten a niños y niñas si ya andan de novios, algunos no esperan que su respuesta sea sobre un compañero de su mismo sexo, ahí sí ven un problema.

A inicios de semana, circuló una noticia sobre la expulsión Chloe, una niña de 8 años en Estados Unidos. ¿Qué habrá hecho? No se peleó con nadie, no tenía mala conducta, sólo sintió la libertad de compartirle a una compañera de su escuela que ella era su crush. Esta palabra se entiende como un amor platónico o alguien que te gusta porque se te hace una persona bonita o buena onda. ¿Recuerdas cuando te llegó a gustar alguien en tus primeros años de escuela? De seguro recuerdas que tu sentimiento era por nombrarlo de alguna forma, inocente, nada que ver con el sentimiento de atracción que se llega a sentir en la adolescencia o adultez.

El cariño que puede sentirse en la niñez hacia alguien más es tierno. Sólo que, para la escuela católica de esa niña, su sentimiento era inmoral. También expulsaron a su hermano, luego de que la mamá no hubiera actuado conforme a lo que esperaba la institución, pues la madre defendió a su hija y explicó que no entendía el alboroto ya que ella educaba a su hija bajo los ideales que el amor no se limita entre hombre y mujer, por lo que la familia fue obligada a cambiarse de colegio.

Aunque desde la niñez se puede llegar a saber la orientación sexual que se tiene, es conforme el paso de los años en que se confirma y se asume, cuando un niño dice que le gusta una compañera del salón no lo hace pensando de forma lujuriosa, tampoco es así si a una niña le gusta otra niña, ese sentimiento no tiene por qué ser pervertido. La niñez es una etapa de aprendizaje y la discriminación no debe ser parte de ello, sino el reconocimiento de la diversidad que existe para amar a otras personas, así como el respeto que debe haber para dicha diversidad. ¿Cómo te sentirías si te sacarán de un lugar por haber confesado algo que sientes y creíste que era bueno?

En entrevistas que concedió la mamá, dijo que la niña preguntaba si Dios la seguiría queriendo. Hace dos semanas hacía reflexión sobre la relación debería existir entre Dios y las personas de la diversidad sexual, pues aquí se los repito: a nadie le debería importar decir si Dios ama o no a las personas LGBT+, es una cuestión personal; nadie puede prohibir, obligar o conceder tener una fe. Una niña no debe crecer con miedo de sus sentimientos o sentir culpa por compartirlos.

Dejen a los niños en paz, déjenlos crecer con libertad. No fomentemos la discriminación, sobre todo en esas edades, seamos razonables y si no sabemos cómo manejar una situación de tierno amor infantil, en lugar de espantarlos, busquemos información con profesionales, que podrán ayudar a orientar y mostrar que el querer a alguien no es inmoral, es normal.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.