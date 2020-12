Círculo Vicioso

Fb: Arturo Gb

Apenas hace unos días, con bombo y platillo, se anunciaba la llegada de las primeras vacunas a México, solo 3 mil; sin embargo, apenas el día de ayer llegaron 50 mil más y conforme pasen los días, esperamos lleguen, no solo de la empresa Pfizer, sino de dos más, millones de vacunas.

Al mismo tiempo, en Gran Bretaña y Canadá, descubrieron dos nuevas cepas del llamado coronavirus, sin que los expertos puedan asegurar que la vacuna servirá para combatir estos “nuevos virus”.

¿Será coincidencia que Inglaterra fue el primer país en iniciar con la vacunación y Canadá ha asegurado el triple de vacunas que requiere para su población?

No son países tercermundistas, sino economías poderosas y con los recursos suficientes para adquirir, no solo vacunas, sino implementos médicos y alimentos, que permitan a su población, vivir por más tiempo, en condiciones regulares varios meses más una pandemia.

México, por el contrario, y con la ventaja de haber iniciado los contagios 3 meses después que varias naciones, dejó de cerrar fronteras, omitió filtros sanitarios, tuvo un discurso engañoso, manifestando desde el titular del ejecutivo, que todos debíamos salir, besarnos, abrazarnos y no usar cubre bocas.

El Subsecretario Hugo López Gattel, llegó al ridículo de manifestar que el Presidente no podía contagiar a nadie porque tenía una “fuerza moral“ que prácticamente lo hacía inmune.

Se vendieron respiradores en el triple de precio y afortunadamente medios de comunicación dieron cuenta de ello, haciendo que el negocio de los hijos del prominente Director de la Comisión Federal de Electricidad, se cayera.

Muchos fueron los errores, y al final, de 12 mil decesos esperados (de manera inicial), pronto rebasaremos los 120 mil, según cifras oficiales y con la duda de saber si son muchos más.

La muy buena noticia es que, dentro de todo, el gobierno mexicano está trabajando por traer vacunas y aunque el inicio es lento, esperemos que aceleren las compras y pronto (a inicios de marzo), veamos vacunas en todas las entidades, para que, a más tardar en diciembre, más del 65% de la población en riesgo haya sido vacunada y con esto logremos la “inmunidad de rebaño”.

La mala, es que a pesar de la terrible experiencia, de no haber actuado en tiempo y forma, hoy no existe un esquema ni plan, para evitar el ingreso de personas contagiadas con las nuevas cepas, lo que podría no importar en caso de que la vacuna ataque las nuevas cepas, pero de no ser el caso, estaremos ante una tragedia monumental.

Hoy el país no soporta más el aislamiento, pues la economía está en una pequeña resurrección, que no sobreviviría a otro año de cierre y pérdida de más empleos.

Quizá es tiempo, no solo de pensar en una estrategia de vacunación, sino en una de prevención, en la que se hable con la verdad, desde el inicio a la ciudadanía sobre los riesgos de no tomar las medidas preventivas necesarias; además de los filtros que otras naciones han tomado con las personas que, por turismo o necesidad, viajan de manera constante.

New York, ha dispuesto asilamiento a quienes ingresan a su entidad, en China, desde el Aeropuerto les hacen pruebas, Malasia ha dispuesto campamentos de aislamiento a quienes ingresan a su territorio… México, no tiene respuesta ni plan para evitar nuevos contagios.

Peor aún, cientos de miles de mexicanos siguen pensando que es falsa la pandemia, “una obra de los gobiernos” para tener mayor control, lo que no cambiará hasta que sufran en carne propia la devastadora enfermedad.

Buenas noticias, rodeadas de grandes peligros, culminando el año con las mejores vibras y pensamientos, pero con un panorama de poca certidumbre en todos los sentidos.

Desde aquí, te deseo parabienes, salud, dicha y felicidad, esperando que este 2021 que está a unos días de iniciar, traiga mejores oportunidades para todos.

Por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.

ACLARACIÓN

