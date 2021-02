Colectivas saturadas ¿Y el programa?

Para salir en la fotografía todos se apuntan, como el secretario de Movilidad y Transporte de Hidalgo José Luis Guevara Muñoz, pero cuando hay que dar la cara ante las inconsistencias de sus grandes programas solo se mimetizan.

Las imágenes de colectivas saturadas son el día a día en la zona metropolita de Pachuca, por ejemplo en la ruta hacia La Providencia, Mineral de la Reforma y aunque los pasajeros abordan con cubrebocas, rebasan el cupo limitado.

¿De qué sirve que los inspectores sean activados desde las 6:00 horas? Con base en lo visto, no se entiende bien a bien cuál es la instrucción, además de rociar algún tipo de sanitizante a las “combis” que llevan hasta 16 pasajeros.

Previo a la contingencia sanitaria por COVID-19, este tipo de unidades que van del centro de Pachuca hacia distintos destinos, incluso intermunicipales, transportaban ya 16 pasajeros, así que la regla de 50 por ciento no existe.

Antes de que apele al fuego amigo para justificar su displicencia, basta repasar las cámaras de vigilancia que seguramente habrá en distintos paraderos para observar cómo la noche del 2 de febrero hubo ocupación de ciento por ciento.

Transmisiones en vivo a través de redes sociales dieron cuenta del ascenso y descenso de niños en brazos, parejas en los asientos delanteros de las unidades, particularmente aquellas que van de La Providencia al centro de Pachuca.

Irónicamente, aquel día el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera dio a conocer someramente que su colega Guevara trabajaba intensamente en un programa dirigido a concesionarios para abatir el reclamo por saturación.

Que junto con su equipo de trabajo desarrollaba un modelo que va a permitir una nueva convivencia social, pero lo cierto es que desde marzo de 2020 la denuncia constante ha sido que el transporte público local circula abarrotado.

PEQUEÑO DETALLE

Si el objetivo era mostrar en vivo la sanitización de las colectivas en cada ascenso y descenso, no consideraron el riesgo de evidenciar la saturación con que circulan y que nuevamente, los furiosos comentarios de los espectadores desembocarían en reclamos al programa Hoy no circula sanitario, pues aducen que las “combis” siguen abarrotadas por tener que dejar el automóvil particular en casa. Cierto o no, por el incumplimiento a la restricción de ocupación en el transporte público debido a las inacabadas acciones de Movilidad y Transporte, les reparten caña parejo.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.