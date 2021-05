El lunes pasado la noticia que dio vuelta al mundo fue el desplome de la línea 12 del Metro en la Ciudad de México, en donde 25 personas desgraciadamente perdieron la vida y más de 70 resultaron lesionadas. Ha sido algo que ha conmocionado a todo el país, no tan solo a los habitantes de la capital mexicana que diariamente usan dicho transporte.

Pero, días antes de esta tragedia, en Colombia se discutía la nueva reforma tributaria impuesta por su presidente, quién proponía subir los impuestos de una forma exorbitante en productos de primera necesidad, medicamentos y otros que son esenciales para sobrevivir, por lo que miles de personas salieron a las calles a manifestarse de forma pacífica en contra de dicha reforma.

Ello no le gustó al Presidente, pues mandó a las calles a policías con armamento y con la orden de disparar a jóvenes, niños, adultos mayores; sin importar la edad de la persona, por lo que se dieron enfrentamientos entre civiles y los agentes del orden, con un saldo de varias personas perseguidas y ejecutadas en el lugar. Eso fue una verdadera pesadilla.

Pero toda esa situación por la que están pasando los colombianos, por lo que he visto, solo se difundió con mucha fuerza por redes sociales, en donde en videos en vivo por Facebook se daban a conocer las balaceras, los enfrentamientos entre el pueblo y el pueblo armado (la policía), debido a la lamentable tragedia de los Olivos Yo no vi ninguna nota en los primeros días de esta semana que hablara de la matanza en la capital colombiana.

Pienso que es importante que esta situación tan dolorosa que se está viviendo en Colombia sea difundida y se den a conocer los motivos por los cuales se dio la orden de disparar a quemarropa a las y los manifestaran contra el gobierno de forma pacífica, se le ordenara a la policía dispararles a quema ropa, o tirar a matar, no suena lógico por parte de una autoridad federal.

Yo personalmente creo que somos privilegiados en el sentido de que nos podemos manifestar en las calles sin que la policía ya sea local o federal reprima dicha manifestación con armas de fuego, emboscando y persiguiendo gente hasta sus casas para matarlas.

Muchos de los comentarios que se manifestaron en redes sociales fueron que, a pesar de que saben que estamos obviamente pasando por una pandemia, en donde el confinamiento en casa es primordial, mantener una distancia social con otras personas, a muchos colombianos no les importó, puesto que el aumento desconsiderado a productos de primera necesidad y con la situación económica que se vive en todos lados, no van a poder sobrevivir, solo para que el gobierno pueda recaudar más dinero, sin importar si el pueblo que lo eligió se muera de hambre por no poder comprar los productos a precios altos, o si se llegan a enfermar, poder comprar medicamentos para poderse curar.

No dejemos que noticias tan importantes como lo que está ocurriendo en otros países pasen desapercibidos, todo lo que pasa en nuestros alrededores nos afecta de una u otra forma.

Sigamos cuidándonos, y usando correctamente el cubrebocas, las cifras en los hospitalizados van a la baja pero no nos confiemos totalmente. Hasta la próxima.

Santiagoobregon.o@gmail.com

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.