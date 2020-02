Como crear un virus desde el escritorio

Para tener un virus letal no se necesita un tubo de ensayo, solo buena publicidad, tal como se la están dando, los medios de comunicación en el mundo, al llamado coronavirus que tiene a muchos al vilo del terror.

No es que niegue la existencia de enfermedades virales. Pero, la mayoría de ellas son creadas por consorcios mundiales farmacéuticos y laboratorios de vacunas, financiadas por la elite mundial que, a su vez, acatan órdenes de entes (arcontes) que ven en cada humano su alimento, “su ganado de extracción energética”.

Ellos sueltan la enfermedad para después vender la cura. Las refuerzan con lluvias de terror en los noticieros y en redes sociales. Qué sabré si llevo más de una década ejerciendo el periodismo en México. En ese tiempo, he comprobado que el arma más letal que utilizan para dominar a la humanidad es: El Miedo.

El miedo no solo mueve montañas. También desnivela la bioquímica que produce el cuerpo. Genera estrés y nos predispone a la enfermedad, ya que debilita el sistema inmunológico; a esto se suma la mala alimentación, los intensos ritmos de vida y sociales, así como una serie de componentes químicos (veneno) que nos venden como comida.

Cuando tienes miedo o estrés, emana de ti una energía densa (mal vibrosa) que es precisamente el nutrimento de estas entidades de origen extraterrestre… suena muy loco, ¿verdad? Lo que expreso en estas líneas es “muy irresponsable” desde el punto de vista de la Matrix.

DONDE PONES TU ATENCIÓN, PONES TU ENERGÍA

Hablemos del PODER CREATIVO que poseemos, pues en esencia somos seres de luz confinados en cuerpos materiales desde donde proyectamos, a cada instante, energía que precipita las realidades individuales y colectivas a través de la suma de estos elementos: pensamiento que se hace sentimiento y se convierte en emoción.

Nos han dicho que somos hijos de “un creador” o que “fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios”; es decir, poseemos esa característica divina de CREAR. Disciérnelo tú mismo en este momento: ¿Qué pensaste cuando despertaste hoy?; la mayoría enfoca su pensamiento, sentimiento y emoción para trazar los planes del día.

Es así que toda institución, objeto, edificación o invento es la creación divina, en esta Matrix, a través de la intervención consciente o inconsciente del ser humano. Ahora bien, los pensamientos conjuntados o enfocados en algo o alguien le DAN FUERZA.

A esto se le llama CONSCIENCIA COLECTIVA: cuando una serie de pensamientos son puestos en algo o en alguien.

Como periodista he sido testigo de cómo se utiliza esta energía creativa, a través de lo que se pone en la agenda de los medios de comunicación, para influir en la creación de realidades, posicionar campañas electorales, ensalzar políticos, gobernantes, artistas, religiosos, deportistas, crear virus o enfermedades desde un escritorio, etcétera.

El periodismo está cimentado en buscar, señalar y dividir a través de noticias, la gran mayoría, negativas. Aparentemente al leer, escuchar o verlas, te informas y haces consciente de una determinada realidad y con base en la exigencia de la opinión pública se puede cambiar… eso último no sucede; por el contrario, ayuda a mantener esas realidades.

Hoy muchos están despertando y viendo esta realidad. Por ello los bombardeos noticiosos se han intensificado; basta encender la televisión y ver que hay noticieros que duran 24 horas, para crear desesperanza y contribuir a preservar precisamente esa realidad que beneficia a ese grupo elite y entidades que dominan a los seres humanos, extrayendo la energía que emanamos con el miedo.

En la próxima columna hablaré del peligro de las vacunas…

ADVERTENCIA: Abre tu mente y lee como si fueras un principiante, haciendo a un lado lo que sabes, o lo que crees saber, para tomar en cuenta otro punto de vista. Esto no es dogmático, si las ideas, reflexiones o sugerencias te sirven, tómalas. Si no, deséchalas, no pasa nada.

ACLARACIÓN

