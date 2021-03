¿Cómo detectar a un hombre narcisista?

Aunque también existe el comportamiento narcisista en algunas mujeres, hoy nos concentraremos en el sexo masculino, aclarando que no soy FEMINAZI, ni nada de eso, al contrario, siento una necesidad grande por la igualdad y el respeto entre ambos sexos.

El tema me parece interesante porque hay ciertas edades en que las mujeres son más vulnerables o susceptibles de ser víctimas de este trastorno.

¿Se imaginan cuántas mujeres pueden ser violentadas, manipuladas y forzadas por esta clase de hombres? Una situación así lleva a tener baja autoestima. Con tal de no perderlos, son capaces de acostumbrarse a esa forma de ser, padeciendo las consecuencias al enamorarse de uno de ellos.

En psicología, el narcisismo se considera un trastorno de la personalidad que puede llegar a ser patológico. Retomemos un poco el origen, ¿qué es el narcicismo? Según el diccionario, el concepto es:

La admiración excesiva y exagerada que siente un sujeto por sí mismo, por su aspecto físico, dotes y cualidades”.

Tambien existe una historia que se remonta muchos años atrás. Freud, en psicoanálisis, tomó el término de la mitología griega, del mito de Narciso.

“Narciso era un joven muy bello, por el que las chicas se sentían atraídas. Narciso, no les prestaba atención. Un día rechazó a Eco, que había sido condenada a repetir las últimas palabras de los demás y que, por tal motivo, no había logrado comunicarse con Narciso. Después de este suceso, Némesis, la diosa de la venganza de los griegos, hizo que Narciso se enamorara de su propio reflejo en el agua, su fascinación de poder besarse lo llevó a arrojarse al agua y murió ahogado”.

Algunos rasgos que tienen los hombres narcisistas son:

Actitudes déspotas contra quienes consideran inferiores

No son agradecidos ante las atenciones de los demás

Son prepotentes

Sienten necesidad de ser reconocidos por cualquier acción que realicen

Se sienten superiores

Se desviven por reflejar sus éxitos

Sacan ventaja de todo para su beneficio

Esperan ser tratados de manera especial

No piden favores, los exigen

Son incapaces de reconocer los sentimientos de los demás

Son arrogantes y altaneros

Son impacientes, quieren todo a la medida de su deseo o necesidad

Son sentidos y se ofenden rápido

Exageran su logros, profesiones o cargos

Cómo van a ser capaces de ver lo que las personas a su alrededor están dispuestas a ser y hacer por ellos, si tienen todo en el momento en que lo piden, y peor, viven para ellos mismos.

Niñas y mujeres, ATENCIÓN: ¿no les da flojera un hombre así, que vive enamorado de él mismo? Quizás al principio los mismos defectos que mencioné arriba sean lo que pueda deslumbrarlas; pero ojo, en el fondo son inseguros y vulnerables. No todo lo que brilla es oro, existe la chapa de oro.

Este es un tema de prevención. Cualquier hombre que no te respete, que no respete tus tiempos, espacios, ocupaciones ni intenciones, no vale la pena, solo podrías sufrir a lo tonto por alguien así.

Es verdad que hay de todo en la viña del Señor. Si la fauna es muy variada y también hay hombres buenos que pueden complementarte, lo importante es que te preguntes: ¿qué necesitas y que estás dispuesta a soportar? Lo que decidas es respetable, solo asegúrate de que te haga muy feliz y te ayude a convertirte en la mejor versión de ti misma.

