Con calma y nos amanecemos

Hace unos días, leí una publicación de una amiga, que me dejó reflexionando, decía algo más o menos así “No trates de criar a tus hijos como te criaron a ti, porque estás hablando de un mundo que ya no existe”. Y después de darle un par de vueltas, me di cuenta que si, efectivamente, ya no existe.



Cuando yo era niña era de esas raras que no les gustaba el nintendo, a mi hermana le encantaba y se la pasaba ahí, disparándole a patos o brincando en un tapete, yo, no; me sentaba atrás de ella, esperando que terminara, para poder ir a jugar, andar en bici o lo que fuera, estaba leyendo, o dibujando, francamente me molestaba verla tan entretenida, mi grupo de amigas eran algo similares a mí, no eran tanto de video juegos, ni de tele, nos gustaba la música, hablar mucho y hacer tonteras, así que cuando tuve hijos, no esperaba que las cosas electrónicas y las pantallas fueran tema, así que desde muy chicos, me la pasaba buscando cosas creativas, e inventando actividades que según yo, los distrajeran. Funciono. Pero sólo un tiempo, la verdad es; que me tarde en entender que las cosas de manera equilibrada no son malas, los videojuegos no te vuelven turulato, ni el ver mucho la televisión, te vuelven menos creativo, entendí, por ejemplo, que pueden aprender a programar, que su mundo es distinto al mío, que ahora, las clases son virtuales y que han aprendido a manejar pizarras de zoom y exponer así, que es una nueva forma de interactuar y que no, no era solo en los supersónicos.



Mi reacción de primera mano, fue exagerada, verdaderamente me ponía de mal humor y sentía que me ardía la sangre, ¿cómo pueden pasar tanto tiempo jugando en esos aparatos? Y ahora, no sé si finalmente o en el camino, pero me he dado cuenta, que no pasa nada, que las cosas bien manejadas y con equilibrio no dañan a nadie.



Hoy fuimos a una reunión a casa de unos amigos, así que llevaban varias pantallas para entretenerse, y medio iba molesta, pero cuando la pila de los aparatos de acabo, el mayor tomo un libro y se puso a leer, el menor, corría por ningún lado y terminó haciendo piruetas en el piso, cuando fueron a vernos de pronto en aquellas vueltas para tomar agua, vi que iban colorados, riéndose, juguetones y diciendo bobadas, estaban realmente divertidos, de pronto, tomaron una silla y se sentaron junto a nosotros, escuchaban y poco a poco se les miraba cómplices, se paraban, hacían otra bobada más y volvían a sentarse entre risitas.



Ya más tarde, al llegar a casa, iban cansados y contentos, ya que se acostaron pensé, pues la cosa no está tan mal, saben qué hacer si se aburren y cómo entretenerse.



Y de pronto, la mirada fue hacia mí, ¿cuánto tiempo me enfado pensando en lo que según yo está mal y que cuando veo que las cosas funcionan, entonces no están tan mal?



Me queda claro, que su infancia no es igual a la mía, sus alcances son otros, pero en esencia son niños, ingenuos y divertidos, su mundo no es como era el mío, sus juegos no son como eran los míos, así que en lugar de criticarles tanto y hacer diferencia entre su infancia en la mía, mejor trataré de involucrarme más en lo que hacen, en que se divierten y en que ocupan el tiempo, aprenderé sobre roblox y minecraft, porque me doy cuenta, que ellos han aprendido de lo mío, así que, vale la pena unir los dos mundos y yo aprender del suyo.

