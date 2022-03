Con la fuerza del voto, reencaucemos esfuerzos

El impasse electoral que vivimos en el Estado de Hidalgo ha traído encuentros y desencuentros entre quienes se han ido sumando a los candidatos contendientes producto del conocimiento y cercanía de muchos ciudadanos y liderazgos con los tres aspirantes; esta elección es y será trascendente para los Hidalguenses, que entendemos no podemos perder el tiempo en conflictos poselectorales o disputas políticas, tenemos que seguir con el ritmo de inversión pública y privada y reencauzar la promoción de inversiones e infraestructura a regiones que no han sido favorecidas, como la Huasteca, la sierra, las regiones Otomí Tepehua y la de Tulancingo entre otras; no podemos seguir planteando a los candidatos peticiones basadas muchas en ocurrencias o aspiraciones que pueden ser legítimas , pero no representan el sentir colectivo y beneficio de la comunidad; Las preferencias electorales no deben ser motivo de rompimientos, enfrentamientos e incluso de divisiones familiares; el conocimiento y la trayectoria de quienes hoy contienden por la Gubernatura de Hidalgo me permite suponer que será una contienda de altura, de confrontación de visiones, de proyectos, de formas y de compromisos firmes; lo merecemos y exigimos los Hidalguenses.

Contamos con Instituciones electorales sólidas, ciudadanizadas y comprometidas que han garantizado y garantizaran un proceso electoral apegado a la legalidad, miles de ciudadanos participamos en la jornada electoral y somos garantes de la transparencia y del resultado de la votación; gozamos de condiciones de estabilidad política y social en el Estado, toca al Gobernador Omar Fayad mantener y fortalecer la Gobernabilidad, las condiciones de seguridad y mantener las condiciones favorables para una transmisión pacifica y legal de la titularidad del Poder Ejecutivo Local, esa es su misión; quien sea electo deberá hacerlo con la fuerza del voto y la confianza de los electores, tenemos rumbo, vamos a cuidarlo y a reencauzar esfuerzos.

quienes gozamos el privilegio de ser padres de familia, aspiramos a que se generen las condiciones para que nuestros hijos puedan prepararse en Instituciones sólidas y tengan el impulso y la posibilidad de prepararse mejor, que tengan certeza para diseñar su futuro, que se generen condiciones de bienestar con oportunidades para trabajar y emprender con reglas claras y transparentes en un ambiente de seguridad, de acceso y respeto a la Ley, estas legítimas aspiraciones que tenemos los Hidalguenses, no deben acabar como anecdotario electoral, deben ser el motivo central de los candidatos y de nuestra participación política y social.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

P.D. Hasta la próxima.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo