¿Conoces qué es el abuso psicológico?

El abuso o maltrato psicológico es una manera de agresión donde una persona ejerce dominio sobre otra a partir de la soberbia, con comportamientos físicos o verbales que de forma constante dañan la estabilidad emocional de la víctima.

Esos comportamientos son típicos de un manipulador o narcisista y aplica para ambos sexos. Para poder comprenderlo mejor pondré algunos ejemplos:

*No es solamente que te griten o te insulten.

*Es que te controlen constantemente en cualquier decisión que quieras tomar.

*Que te hagan sentir que no haces o no eres lo sufientemente capaz en algo o nada.

*Que te ignoren cuando quieres contar algo importante, que te interrumpan, al grado de que sientes que no existes o no perteneces a ese lugar, momento o grupo de personas.

*Que siempre te digan que tienes que mejorar, como si tu esfuerzo fuera inútil.

*Que siempre te cuestionen o pidan explicaciones por todo lo que decides o haces.

*Que solo quieran saber de ti o te busquen cuando necesitan obtener ayuda o algo a cambio.

*Que te culpen por todo sin razón alguna.

*Que te menosprecien por lo que eres, decides o haces.

*Que no te valoren ni el esfuerzo que haces por ellos.

Si en verdad quieres que todo cambie necesitas aprender a decir NO, a poner límites, acéptate como eres, trabaja duro en tu amor propio. Si personas abusan psicológicamente de ti es porque se los permites, debes comprender que nadie es más que otro, todos tenemos virtudes y defectos, ama tus virtudes y trabaja tus defectos.

Eres lo que piensas y sientes, siempre habrá gente que te critique, la realidad es que eso habla más de ellos que de ti. No pongas tu atención en personas negativas, entre menos contacto puedas tener con ellos mejor, porque primero estás tú.

Recuerda, ellos no te hacen, tú se los permites, mándalos a la ‘goma’ mentalmente, no tienes que responder porque no todos tenemos la misma educación. No tienes que ser tú el agresor o agresora, demuestra que eres mejor persona porque lo cortés no quita lo valiente.

Piensa hacia donde quieres que vaya tu vida, tu tiempo y enfoque, concéntrate solo en lo que te genere crecimiento personal para convertirte en la mejor versión de ti. Que nada te influya pero que todo fluya hacía tú más alto bien.

