Contemplando

Cuando estaba por nacer el segundo bribón, leímos en algún lado que era una buena idea que el día de la llegada, el hermano menor trajera un regalo simbólico para el mayor, tipo “gracias por recibirme”, nos pareció una buena idea y pues así se hizo, y aquél regalo fue un Buzz tamaño mediano, que decía no se cuanta cosa en altavoz, de eso ya hace bastantes añitos, el cual sigue entre los juguetes de la casa, eso sí, en un lugar especial, la cosa es, que este fin de semana fuimos a ver la película y la reacción de los chamacos vale mucho la pena.

Fui por ellos a la escuela y de regreso les dije “hoy a las 6 iremos a ver la película de Buzz” la cara que hicieron, fue maravillosa, abrieron los ojos cual platos y la boca enorme, estaban todos emocionados, la película muy bien, prefiero no hacer comentarios para que los que aún no han ido, pero diré que si me gusto bastante.

La cosa es, me encantan las miradas de sorpresa, me emociona la actitud que de pronto muestran, brincan, hacen caras, comentan, esa ingenuidad que tienen es de verdad maravillosa.

¿En qué momento como adulto se pierde esa emoción? O más bien, dejamos de permitirnos el sentirla; yo sigo corriendo emocionada por ver la película que me gusta, me tapo la cara cuando estamos viendo algo de suspenso o de pena ajena y ellos comparten conmigo ese sentimiento, aunque a veces se ríen un poco y sueltan el “mamá, pero no pasa nada, ahorita se salva”.

Me vino a la mente “la contemplación”, esa observación atenta y a veces concentrada de algo que nos refleja tranquilidad y paz, ese ejercicio de reflexión que, se olvida, no se conoce o no se practica, pero que permite a los seres humanos estar serenos, casi encantados.

A veces sucede cuando se ve un paisaje, un atardecer, un cielo estrellado, y, de pronto, cuando los veo a ellos jugar y simplemente interactúan, sin ese afán de involucrarme para arreglar problemas que aún no surgen.

La vida va más allá de sólo mirar las cosas materiales, aunque parece cliché, es una realidad, vale la pena, mostrarle a los bribones esos momentos, esas experiencias, porque nos devuelven al centro, nos hacen estar en concentración y focalizando, los ejercicios que como adulto nos muestran ya que andamos rebasados por el estrés, cuando no podemos más por las emociones desbordadas, también sería adecuado, enseñárselos a ellos, cosa que se olvida, me gana la rutina y esas pequeñas herramientas que ayudaran en el desarrollo, pasan a un segundo o tercer término.

Ver una película, contemplar sus reacciones, apreciar esos momentos, debería de ser algo más que sólo estar ahí, sentados uno junto al otro, esa integración como familia, compartir esos momentos, reír, sorprenderse, emocionarse, JUNTOS, va más allá de estar en el mismo sitio, es, pienso yo, reforzar ese vínculo y de verdad estar ahí.

Así, que, si están por caerse las palomitas, hacen ruido con lo que están tomando, pasarán a segundo término, (lo intentaré) recordando él lo que resulta más importante, estar ahí.

