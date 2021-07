Corazón de tenista. Parte III

Para terminar con esta entrevista a un gran tenista, dejare dos preguntas, claves, su opinión de la oportunidad para desarrollar este gran deporte en el estado de Hidalgo.

¿Crees que el joven tiene el apoyo adecuado para sobresalir?

Ubicarse en una posición de privilegio en cualquier disciplina de competencia no depende exclusivamente de una cuestión de apoyo. Existen factores físicos y ambientales, de naturaleza azarosa, que definen el devenir deportivo de cada individuo. Cuando estos factores se conjugan de manera favorable surge un campeón. Aptitud, perseverancia, disciplina, enfoque y hambre de triunfo son rasgos de la personalidad que definen a un campeón, a alguien sobresaliente. Alguien dotado de estos aspectos de manera natural no requiere los mismos apoyos que alguien que carece de ellos. El “apoyo adecuado” es un concepto relativo que depende de las necesidades de cada individuo. Aún no hay país que pueda asegurar que toda su población sea susceptible de convertirse en deportistas sobresalientes como si se tratara de una fábrica. Me parece que algunos de los apoyos existen, lo que hace falta son los medios para detectar talento y llevarlo a las organizaciones dónde puedan desarrollar sus habilidades al máximo.

También creo que se requieren programas, instalaciones y entrenadores suficientes, de manera que cada individuo pueda desarrollar su máximo potencial deportivo. Cuando esto resulte veremos los resultados reflejados en conductas y acciones. Cuando un individuo logra desarrollar toda su capacidad, independientemente de que esto implique sobresalir, se obtienen beneficios en la vida capaces de aportar elementos para perseguir otro tipo de objetivos.

¿En Hidalgo hay oportunidades para los tenistas?

El tenis hidalguense es un deporte que es practicado por un grupo de individuos con características socioeconómicas similares y culturalmente afines. El desarrollo del tenis en Hidalgo en la actualidad atraviesa por un bache, el número de adeptos ha disminuido considerablemente, las asociaciones encargadas de regularlo tienen serios problemas para ser reconocidas por los organismos internacionales y el gobierno no cuenta con espacios públicos suficientes que permitan la práctica del deporte de manera metódica. Esto hace que la práctica del deporte blanco se circunscriba, casi exclusivamente, a los clubes deportivos privados.

La práctica del tenis está implicada por varios aspectos, algunos de orden deportivo y otros de carácter económico. Al tratarse de un deporte que involucra dos elementos adicionales al cuerpo humano (raqueta y pelota), su práctica resulta compleja y el tiempo que se requiere para dominarlo puede variar entre un año y dos, dependiendo del tiempo que se le dedique ha aprenderlo. Esto significa que para disfrutar un encuentro de tenis y adquirir las habilidades suficientes para ser competitivo, ha de pasar algún tiempo. Por otro lado, los elementos que se requieren para su práctica son diversos y van desde el atuendo necesario hasta los implementos deportivos indispensables para su práctica. El tenis es un deporte caro, su práctica está supeditada a contar con acceso a un club de tenis privado, tomar algunas clases para dominar la técnica, contar con los implementos necesarios y paciencia, mucha paciencia.

