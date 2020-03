Coronavirus, campañas y caía libre

Si los resultados del estudio de opinión efectuado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociales de Hidalgo A.C. son acertados, entonces los aspirantes a las candidaturas a las presidencias municipales están en graves problemas.

Según datos difundidos por la Asociación Civil, 82 por ciento de los encuestados en la capital hidalguense consideraron que las publicaciones de los aspirantes en redes sociales, como Facebook, no influyen en el sentido de su voto.

Entonces, aquello de estar en graves problemas es porque los 11 partidos políticos representados en Hidalgo no aprovecharon el periodo de precampañas para posicionar a sus aspirantes y hoy la restricción sanitaria amenaza el proceso.

De ahí la urgencia de los partidos políticos para que sean recorridos los tiempos del proceso electoral, donde serán renovados los 84 ayuntamientos de Hidalgo, y disponer de campañas proselitistas en campo, no solo en redes sociales.



Si bien, 75 por ciento de quienes respondieron a la encuesta dijeron votar por las personas, no por el partido, una vez definidas las candidaturas existe la posibilidad que las campañas sean virtuales, de esas que dice el estudio, no permean.

La paradoja viene con aquello de, la gente vota por la persona, no por el partido, pero si esa persona no es conocida y le apuesta solo a la inercia del partido, sin tener trabajo político previo, ¿cuál será el comportamiento electoral?

Y según la encuesta en mención, 47 por ciento de 723 encuestados se siente identificado con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero seguramente no consideró la caída libre de su principal motor, el presidente de la República.

Una encuesta publicada a nivel nacional por Grupo de Economistas y Asociados (GEA), arroja que 46 por ciento desaprueba la labor de Andrés Manuel López Obrador como presidente y 48 por ciento dice que vamos por rumbo equivocado.

¿OTRO EFECTO AMLO?

Para enfrentar un proceso electoral, como la renovación de los 84 ayuntamientos, quién sabe si a Morena le baste nuevamente la inercia generada por el presidente López Obrador como ocurrió en 2018, más cuando los bonos del mandatario están a la baja, con 68 por ciento de los encuestados convencidos que la violencia y asesinatos contra mujeres y niñas es muy grave. La falta de estructuras, el exceso de aspirantes importados y la inexistencia de una mística partidista, fuera del no robarás, aunado a los estragos electorales provocados por la contingencia sanitaria por coronavirus, que aplican para todos, son elementos a considerar.

ACLARACIÓN

