Crea un clóset inteligente

En columnas anteriores hemos comentado la importancia de identificar nuestro tipo de cuerpo, de rostro, el estilo y los colores que más nos favorecen. Contando con estos elementos será más fácil poder armar un clóset inteligente.

La importancia de contar con prendas adecuadas a nuestras diferentes características radica en no tener la necesidad de gastar demás y poder estar preparados ante cualquier situación, llámese: reunión de trabajo, salida con amigos, comida con familia etc.

Y la gran pregunta es: ¿Cómo lo creamos? Comencemos por sacar las prendas que no utilizamos, todas aquellas que no nos quedan bien por talla, las que ya no nos gustan por color, las que están desgastadas por uso y las que tienen etiqueta (si también estas prendas debido a que si nos las hemos utilizado desde el día en que las compramos la realidad es que no las vamos a usar).

Después de haber realizado esta limpieza a profundidad, el siguiente paso es hacer un análisis de las prendas con los cuales contamos, debemos de tener las básicas, aquellas que nos sacarán de cualquier apuro, aquí les enseño 10 elementales:

Jeans no deslavados, no rotos.

Vestido negro en el caso de las mujeres.

Camisa y/o blusa blanca.

Blazer.

Gabardina.

Zapatos negros / tacones negros.

Prenda acento, es aquella prenda que elevará nuestro outfit y el color es llamativo (pashmina, bufanda, corbata, pañuelo)

Tennis casuales (no para hacer deporte)

Playera.

Sueter.

Trataremos que cada una tenga un ajuste adecuado a nuestro cuerpo: que no se vea chica ni grande.

Teniendo las prendas básicas seremos capaces de lograr diferentes combinaciones para cualquier acontecimiento, sea formal o casual, porque recuerda que: “Tú imagen habla”.

