Crónica del coronavirus

Los dos únicos pasajeros descienden del camión de la ruta Pachuca-Tula, que avanza lento entre los pueblos del Valle del Mezquital. Antes, el conductor les dijo que no sabía si la central de autobuses cerraría para evitar contagios por coronavirus, que aún no estaba definido.

En una colectiva que recorre los municipios Mixquiahuala-Progreso-Chilcuautla, una señora platica con una joven. Van a su trabajo, aquella dice que una conocida sudó tremendas calenturas, pero comiendo papa hervida se curó. La otra dice que incluso el gobernador ya se contagió.

Un joven que despacha boletos para los autobuses Pachuca-Actopan-Ixmiquilpan espera impaciente el próximo camión que ahora pasa cada media hora, pues, las escuelas suspendieron clases y los estudiantes ya no ocupan el servicio.

Quedarse en casa es un lujo que no puede darse Georgina, mesera de una cocina económica del centro de Pachuca. Con su filosofía de trabajo con tal de sobrevivir, coloca letreros de clausura en las mesas para propiciar la sana distancia entre los comensales que ya no son tan frecuentes.

Cocteles, jugos, ensaladas vende una pareja de jóvenes esposos en la colonia Maestranza, quienes piensan que el gobierno impedirá el libre tránsito para disminuir, así lo dicen, las muertes.

Curvas de contagio, casos positivos o sospechosos, defunciones, alertas sanitarias, pandemias, emergencias, servicios de salud rebasados, decidir qué paciente vale la pena salvar y a quién dejar morir, grupos vulnerables, asintomaticos.

Más consecuencias, como ecos funestos: el estancamiento de la economía, devaluaciones, desabasto de comida, toque de queda, falta de alimentos e insumos médicos, falsas noticias, devaluación.

Leo las noticias, observo las imágenes y salgo a las calles de una ciudad que me resulta un tanto desconocida, una vida que no concuerda con la realidad que pienso o imagino o me dan en dosis de comerciales y encabezados de ocho columnas.

Y esas muertes que siento lejanas, incluso irreales, en Pachuca parece que no llegarán, ni la peste infectará sus aceras donde siguen las filas en los bancos, los comercios de la calle Guerrero, mercados, puestos de tacos, lo cotidiano en avenida Juárez o Madero.

Pero la pandemia, creo, se mueve sigilosa, lame nuestra piel sin que nos demos cuenta, infecta, destruye, ataca puntos débiles, acaba nuestra salud, socava defensas, para sentar las bases de algo desconocido.

Entonces todos nos damos cuenta, presentimiento, punzada. Nos lavamos las manos cada 20 minutos, cerramos puertas, ventanas, dejamos de saludar de mano, quitamos las sillas de los restaurantes, practicamos el estornudo de etiqueta, dejamos de asistir a los cafés, dormimos, nos aburrimos, quédate en casa, dicen en la televisión, escriben en la prensa, y quizá ya no sea una posibilidad, sino una realidad próxima, podría pasarme a mí, quien sabe, pienso.

