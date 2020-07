Cruz Azul contra sus demonios

Hola mis Astros, cada vez está más cerca el inicio del torneo Apertura 2020 a.k.a. Guard1anes y como sabrán, en este espacio apoyamos al Cruz Azul porque tenemos una litera en casa, abajo duermo yo y ¡arriba la Máquina!

En fin otro torneo, otra ilusión renovada que si bien ya no se siente como en mi època de secundaria en la que llegué a sentir tanto una final perdida, que caía en lágrimas y me ahogaba en una tristeza sin sentido, que estoy muy seguro pocos o ningún jugador de aquellos planteles sentía.

El epítome de ese fanatismo fue en 2013, cuando, sentado en el piso de la cocina y con los ojos llenos de lágrimas vi a mi papá caer derrotado como nunca. Cruz Azul la había cruzazuleado y al igual que todo el país, yo no lo podría creer y mis ganas de seguir al equipo se derrumbaron.

Algunos unfollows después, traté de desaparecer al equipo de mi vida, ya no compraba su mercancía -aún no lo hago-, dejé de ver sus encuentros y me costaba cada vez más ilusionarme, sin embargo, nunca dejé de ser hincha, siempre estuvo el equipo presente.

Gradualmente volví a ver los encuentros, pasaron años muy oscuros en los que ni siquiera se calificaba y hacíamos unos papeles que daban vergüenza ajena, pasamos de ser el hazmereir de la liga a que ya todos nos tengan lástima y ya quieren que ganemos porque ‘pobrecitos’.

Para este torneo, la máquina parece aceitada, afinada y con engranaje completo, de calidad y hasta de sobra, algo que desde 2008 no se veía pero aumentado, hacía mucho que no contábamos con una plantilla tan vasta y llena de calidad. Es por eso que hoy les palticaré las claves de Cruz Azul para lograr la novena estrella en el escudo.

GANAR A COMO DÉ LUGAR

Las cruzazuleadas se volvieron tendencia en redes tantas veces que el verbo ya existe dentro del léxico de un mexicano. Pudimos ver al equipo ser empatado de último minuto por uno de sus máximos ídolos históricos, perder con autogoles, ir ganando y de la nada ser derrotado, mostrarse inoperante al ir abajo en el marcador y una infinidad de situaciones que solo le sucedían al equipo.

Si algo se demostró en el inconcluso torneo anterior es que se ha aprendido a ganar sin importar el rival, tener un hombre menos, remontar, golear e incluso salir avante de un juego en el que no se mostró buen desempeño. Esa será la principal clave para el siguiente torneo, la garra y hambre de triunfo que no se les veía en décadas. Mente fría para enfrentar todo de la mejor forma, no darse por vencidos y siempre ir por más.

El torneo de pretemporada que este domingo finalizará con Cruz Azul ante las Chivas no ha sido tan molero como esperábamos. Los de azul golearon en dos de sus tres juegos e fase de grupos, uno lo ganaron con marcador ajustado que no se vio reflejado dentro del campo y ya en semifinales ante los Tigres cuando se veía venir una eliminación se logró empatar y a la postre, Gudiño fue el salvador al atajar dos penales y así, henos en la final.

Cruz Azul se acostumbra a ganar de cualquier forma.

PLANTEL VASTO

Cada seis meses solían llegar cinco o seis jugadores nuevos, de los cuales solo uno o dos se mantenían en el equipo y pocos de ellos conservaban la regularidad. Siempre se había criticado a Cruz Azul por los petardos que se adquirían y desde la gestión de Ricardo Peláez, eso cambió, se invirtió en buenos jugadores consagrados y en jóvenes para darles un futuro en el equipo.

Al parecer esa filosofía se ha mantenido, son pocos los malos jugadores que han llegado y mientras tanto la cantera ya está iendo explotada. Siboldi gusta de usar sus fuerzas básicas y vaya que tenemos material.

La delantera luce fuerte, comandada por un Jonathan Rodríguez que aún no se muestra al cien por ciento y un Milton Caraglio que es garantía en promedio, de ocho goles por torneo. A ellos se les suma Santiago Giménez, que se adueñó de la titularidad el torneo pasado y da muestras de su entrega y amor por la playera.

El medio campo es muy fuerte y me atrevo a decir que es el punto fuerte del club.Yotún, Orbelín y un Luis Romo que puede jugar en la defensa también comandan ese sector. a ellos se les suma Elias Hernández y se incorporará Roberto Alvarado.

En la misma zona el jóven Misael Domínguez es el revulsivo ideal, ágil, velóz y encarador, para cambiar el estilo de juego al entrar de cambio. También, Alexis Gutiérrez, el canterano que en este torneo de pretemporada ha mostrado muy buen futbol, es encarador, pisa el área y l más importante, siente los colores de la playera.

La defensa también es muy fuerte, a falta de que Pablo Aguilar se recupere, contamos con Igor Lichnovsky y el mismo Luis Romo, un lateral potente Juan Escobar acompañado por el técnico Aldrete y el Shaggy Martínez para que dejen de utilizar al Cata como lateral.

Jóvene como Jaiber Jiménez y Josué Reyes mostraron mucho futbol los últimos encuentros y hasta cooperaron en la cuota goleadora. Importante dar oportunidades a la cantera.

La portería está totalmente cubierta, Jesús Corona se ha mantenido como titular varios años, si bién ha demostrado ser regular y confiable, su contrato culminará en 2021 para dar un cambio generacional. Sebastian Jurado y Andrés Gudiño son sus herederos y aunque Siboldi prefiere a Gudiño, Jurado también es opción para cuando se requiera.

CON TODO Y CONTRA TODO

Solo nos queda esperar lo mejor del equipo, la plantilla ilusiona, los resultados de éste año también y el funcionamiento, ni se diga. Parece ser que éste torneo es el bueno pero déjenme decirles que, todos los torneos son los buenos. ¡Saludos Astros, dale Cruz Azul!

ACLARACIÓN

