Cuando el agresor está en casa

Esta semana han comenzado a tomarse medidas de prevención ante los casos registrados de COVID-19 en el país. Autoridades de todos los niveles de gobierno han solicitado a la población no salir de sus hogares, evitar compras de pánico y prestar atención a los síntomas en la salud que puedan representar un riesgo.

Y todo muy bien hasta aquí, estamos hablando de una pandemia que ha dejado a miles de muertos alrededor del mundo, sí….debemos ser precavidos. Pero aquí, en México...como mujeres corremos riesgo también en nuestros hogares. Esas paredes que deberían servir de refugio ante el mundo, ante todos, se han convertido en prisiones, en donde el verdugo cohabita con nosotras.

COMENCEMOS CON LOS CONCEPTOS

La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño.

Por lo general, los patrones culturales en México establecen que la violencia es una forma “normal” en las relaciones de pareja. Por esta razón, gran número de víctimas y de agresores no consideran que su relación sea violenta, a pesar de la presencia de maltrato físico, psicológico y de abuso sexual.

De acuerdo con Animal Político el confinamiento por el COVID-19 podría aumentar el riesgo de violencia contra mujeres y niñas, además de incrementar en ellas el trabajo no remunerado.

La necesidad de permanecer en casa por el coronavirus COVID-19 aumenta los riesgos para las mujeres y niñas que sufren violencia física y sexual, advirtió el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Los actos más frecuentes de violencia contra las mujeres son:

MALTRATO PSICOLÓGICO: Amenazas: de daño físico; de secuestro de los hijos; de abandono; de retirar el sustento económico; etc. Intimidación: generar miedo a través de miradas, acciones o gestos; destrozar objetos personales; maltratar a sus mascotas; chantaje; ostentar armas; et c . Desvalorización: hacerla sentir inferior; culpabilizarla; humillarla; insultarla con apodos ofensivos; generar confusión en ella; desacreditarla, etc.

MALTRATO FÍSICO: Bofetadas, puñetazos, patadas, intento de estrangulación, etc.

MALTRATO SEXUAL: Relaciones sexuales forzadas o condicionadas y otras formas de coerción sexual como lo son las prácticas sexuales sin el consentimiento de los adultos involucrados: sexo anal, sexo colectivo, etc. Las investigaciones realizadas sugieren que la violencia física en la relación de pareja frecuentemente es acompañada por abuso psicológico y también abuso sexual. Por ejemplo, en ciudad Nezahualcóyotl, de las mujeres violentadas, el 66% sufrió también violencia física, 76% psicológica y 21% sexual. (10) Además de los actos de maltrato contemplados en la NOM-190-SSA1-1999, la ONU y otras organizaciones añaden a la violencia contra las mujeres lo siguiente:

ABUSO ECONÓMICO: Impedir que la mujer trabaje o que mantenga su empleo; no aportar al sustento de la familia; no informar el monto de los ingresos familiares; impedir su acceso a los mismos; obligarla a pedir dinero; destruir objetos de valor; disponer sin su consentimiento del dinero y de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio familiar. El abuso económico también es conocido como abuso patrimonial .

CONDUCTAS PARA EL DOMINIO Y CONTROL: Aislamiento: impedir, controlar o supervisar la vida social y familiar de la mujer; limitar lo que hace y dice; impedir, controlar o supervisar su acceso a la información; prohibir el uso de métodos anticonceptivos y para la prevención de ITS.

MANIPULACIÓN DE LOS HIJOS: Culpar a la mujer por el comportamiento de los hijos e hijas; usarlos como intermediarios o mensajeros en la relación de pareja; maltratar o abusar de los hijos o hijas.

Es importante comprender que durante estas semanas en las que muchas mujeres en nuestro país tendrán que convivir con sus agresores nosotras tenemos que ser una fuente de apoyo y respaldo. Es importante reconocer si estos signos de violencia se presentan en nuestros hogares, es buen momento para tomar acción y saber que no estamos solas.

En este aislamiento NO ESTÁS SOLA. �� Es difícil permanecer en casa �� y más si no la sientes como un lugar seguro, la @RNRoficial pone a tu disposición estos números de contacto ��En cualquier momento, tu manada te acompaña. ��#AislamientoSinViolencia #COVID19 pic.twitter.com/T2MaZoL35Y — Luchadoras (@LuchadorasMX) March 18, 2020