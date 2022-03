Cuando el amor no basta...

Todos tenemos necesidad de amar y ser amados, eso es completamente entendible, pero cometemos fallas para lograrlo, la primera es creer que la otra persona nos pertenece, cuando nadie es propiedad de nadie.

Idealizamos al por mayor al amor, a través de películas, series, cuando ahí no hay amor real, sino uno de fantasía, ¿qué desearíamos que nos pase?, si claro, pero eso no es verdadero.

El amor es poder ver lo mejor del otro, no solo los defectos, porque en el fondo todos somos soberbios y egoístas, que sólo andamos viendo ¿en quién? y ¿en qué? descargar nuestras frustraciones personales.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

¿Porqué no empezamos por aceptar? Que a tú pareja, tú la elegiste y como la ley del espejo, si a mi marido yo le veo inmensas cualidades, es porque yo las tengo, solo que también aplica, que lo que veo mal de él, es porque yo también lo tengo.

El amor no es magia, el amor se construye y si, como ese dicho cursi, el amor debe ser regado todos los días y así shalalalala.

Primera regla: no grites, puedes estar molesto, pero no estas en un estadio.

Segunda regla: no ofendas, no se debe perder el respeto, en una relación donde no hay respeto, el amor se escapa.

Tercera regla: siéntense a hablar, lleguen a acuerdos, pongan orden a las palabras que van a emplear, ser asertivo es lo que les va permitir la comunicación.

Cuarta regla: tienen que tener metas, para alcanzarlas, sugiero tener un orden compartido, ya que ambos buscan lo mismo y a través de ese orden las cosas van sucediendo.

Por último, están no son reglas, son sugerencias, porque en el sugerirles, en el consejo, se toma lo que se necesita, no hay imposición. Hagan sus propios acuerdos, ya que, al repetirse día con día, se logra naturalizar al amor y no romantizarlo desde cosas irreales.

Lo real, es que no somos perfectos, no puedes esperar recibir lo que no das, cuando eres novia o novio, es más sencillo, haces tu drama y te das tiempo, espacio, pero el matrimonio es la forma de perfeccionar hasta el carácter, no siempre todo es rosa.

En el amor, hay tolerancia, paciencia, la forma de ser una mejor versión de ti, cuando estas muy molesto y aún así sirves a tu pareja es una poderosa fórmula que te lleva al éxito a través de amar al prójimo.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.