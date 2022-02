Cuando el corazón nos duele...

Muchas veces ocurren tragedias, desgracias, perdidas, que nos hacen reflexionar si vivimos en un mundo difícil de aceptar, porque nos va ganando la batalla, la verdad es que el mundo no ha cambiado en nada, si no que cada día nos hacemos más conscientes y más nos sensibilizamos, más nos preocupamos, más nos desestabilizamos, honestamente siento que es una etapa nueva a caminar.

Solo a través de los años, de vivir diferentes etapas, es cuando logramos ver y conocer la sabiduría, por eso decían en otra época, hace muchos años, que a los “ancianos” se les consideraba maestros de la sabiduría, porque han pasado muchas etapas.

Esta etapa la considero como, la segunda adolescencia, (porque no sabemos muchas veces que hacer, que pensar, como actuar…), y no es cuestión de tener ganas, de tener ánimo, de recibir un abrazo, es una etapa difícil, pero necesaria, siempre madurar duele.

Hacerse responsable de uno mismo, duele, pero el dolor es necesario para que exista el crecimiento personal y si no es fácil, nadie nos dijo que lo sería, pero si que saldríamos triunfantes.

Si tengo claro, que, para algunos, es menos difícil, ya que hay personas que manejan las situaciones de forma más simple, las mantienen así: natural, y los felicito, pero para los que nos atoramos, necesitamos reaprender que todo lo que ocurre, tiene que ocurrir, no podemos tener control de todo, solo de nosotros mismos.

La incomodidad es la mejor lección de vida, es la que nos impulsa, a querer salir adelante, es una clase que no tiene tiempo específico de aprendizaje, vaya, no hay tiempo para graduarse, solo no te detengas, avanza, acciona, por favor, no te quedes petrificado, que no eres un árbol.

Por eso llame a esta columna de opinión, “CUANDO NOS DUELE EL CORAZÓN” porque estoy segura que cuando bajamos la información, es decir, cuando aceptamos lo que necesitamos corregir, procesarlo es mucho más sencillo y mejor. Ya que podemos ver con más claridad la solución y con ella vamos sanando el corazón.

Porque no es “me dueles mundo”, no es “me dueles México”, ES ME DUELE NO PODER CORREGIRME, gritamos por dentro, porque duele no poder cambiar, porque existe una pereza increíble, para el auto reto de salir adelante.

Si tu ya lograste brincar esta etapa, si esta en otra situación mejor, ayuda a los que necesitan aún pasarla, llámalos, dales palabras de esperanza, ofrece tu apoyo, será la mejor forma de perfeccionar la mejor versión de ti, a través del prójimo.

