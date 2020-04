Cuando la violencia no para

La violencia contra la mujeres no está en cuarentena. Desde que comenzaran las recomendaciones emitidas por la OMS y autoridades nacionales, en el país se ha registrado un aumento del 60% las llamadas por violencia de género y las peticiones de asilo un 30% de acuerdo con la Red Nacional de Refugios.

Alrededor de todo el país miles de mujeres temen por sus vidas y las de sus hijos. Esta semana se registraron nuevos feminicidios con una misma constante: mujeres violadas, golpeadas y asesinadas en sus hogares a manos de esposos, padres, padrastros o desconocidos.

Durante estas semanas se han visto reforzados los patrones de género en donde las mujeres deben de realizar las labores del hogar, mientras cuidan a sus hijos y esposos.

Apenas esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno seguirá atendiendo y actuando ante los feminicidios como una “preocupación permanente, diaria y seria” también durante la contingencia. En contraste con los declarado por el titular del Ejectutivo, en México los centros y asilos para las mujeres (lugares que les brindan refugio y ayuda para garantizar su seguridad y bienestar, como apoyo psicológico, médico y social) dependen del Instituto Nacional de Desarrollo Social, mismo que en los últimos meses se han visto afectados ante la crisis derivada de la falta de apoyo por parte de gobierno federal. Entonces ¿en dónde podrán encontrar refugio todas las mujeres que, durante esta cuarentena, busquen ayuda para salir de sus hogares? ¿Cómo nos están garantizando seguridad? ¿Qué protocolos se realizarán ante los casos que se presenten las próximas semanas de confinamiento?

El hogar no es un lugar para muchas mujeres. La violencia de género convierte en las casas, donde la mitad de la humanidad está confinada por la pandemia del coronavirus, un lugar donde sus vidas, integridad física o psicológica corre riesgo. Para mujeres y niñas, la amenaza persiste donde deberían estar seguras.

Hoy les digo, no están solas, contra toda corriente, los refugios y asilos siguen operando, salgan de donde no están seguras. Corran, sean valientes, no se conviertan en una número más en las estadísticas. Si eres víctima de violencia de género o testigo de alguna agresión recuerda que la policía sigue trabajando y que su número de emergencia es 911. La Red Nacional de Refugios tiene una línea telefónica disponible las 24 horas, su número es el 55-56-74-96-95 para Ciudad de México y 800-822-44-60 en el resto del país.

