¿Cuánto cuidas tu salud?

He visto que en época de coronavirus y cuarentena, todo mundo se da demasiados permisos para cometer excesos. Así que me gustaría invitarte a que hicieras un análisis profundo respecto a ¿cuánto cuidas tú salud?

Porque vivimos como si fuéramos a ser inmortales. Aunque ahora y siempre todas las festividades lo ameritan ¿cierto? Pero, ¿qué tanto cuidamos nuestro cuerpo? Cuando nos excedemos, no siempre nos falla a la primera, pensamos que otro poco más no estaría mal, abusando de nosotros mismos. La única cosa que sé, es que parte del amor que nos tenemos nos debe llevar a cuidar nuestra salud y realizarnos un chequeo médico, por lo menos, anual.

Algunos no lo hacen porque les da miedo. Vamos, ni siquiera visitamos al dentista hasta que nos duele la muela. Vamos jugando con nuestra máquina más hermosa y perfecta que es nuestro cuerpo.

Muchos creen que la salud debe cuidarse solo cuando llega a los extremos, cuando dejas pasar mucho tiempo sin checarte y pierdes la salud. Pensamos que si tenemos alguna gripe, con cualquier medicamento comercial se quitará o, incluso, lo hacemos con los famosos remedios caseros. Si el problema se complica, entonces sí acudimos con un médico.

Creo que no debemos autorecetarnos, porque en realidad no somos especialistas de la salud, debes quererte mucho para que te procures y prevengas cualquier tipo de enfermedad.



Quisiera saber ¿quién está comprometido consigo mismo para cuidarse? Tenemos una gran ventaja: la ciencia. La tecnología ha avanzado mucho, pero tampoco se trata de abusar, vamos por lo básico, porque aunque leo, pregunto y me informo. No soy especialista de la salud, pero lo básico sí lo sé.

Hay que hacer tres comidas al día, sabiendo que toda la energía la encontrarás en el desayuno, bien dice la frase: “Desayuna como millonario, come como rico y cena como pobre”. No debes de malpasarte.

Trata de que los alimentos que ingieras durante el día sean balanceados. Trata de realizar algún tipo de actividad física; es decir, si no te encanta el ejercicio, pues camina, saca a pasear a tu perro o, de plano, ve a una miscelánea por tus donas y pastelitos caminando, que no naciste en carro (es broma), nada de que vayas por tus donas. Bueno, sí puedes comer eso, todo se puede con medida y límites. Toma agua, que tus líquidos no sean refrescos o jugos embotellados, los jugos naturales contienen mucha azúcar.



Trata de tomar dos litros de agua al día. Sé que el trabajo, la vida estresante, las preocupaciones que cada uno vivimos por distintas razones, nos impiden comer a nuestras horas, pero yo te recomendaría llevarte algún alimento preparado de tu casa y comértelo a una hora razonable para que sigas recargando al cuerpo de energía.

Te evitarás dolores de cabeza, gastritis, bajas de azúcar, mareos, etc. Haz lo posible por bajarle a los excesos. Si puedes, de plano elimínalos, como el cigarro, el alcohol, desvelarse, entre otros.

Que tu propósito de vida sea hacerte un chequeo general. No esperes a sentirte mal, muchas enfermedades detectadas a tiempo tienen cura. En realidad es un compromiso personal, no te tiene que recordar tu esposa o no tiene por qué cuidarte tu mamá, papá, amigos, es totalmente un acto de amor propio.

No está por demás practicarte análisis generales. Que tu propósito sea atenderte cada determinado tiempo. Que tu compromiso sea más real. Checa esto: ¿para qué pedimos ganarnos la lotería, encontrar al amor de nuestras vidas o tener un mejor empleo si no lo vamos a poder disfrutar porque la salud nos falló. Porque una vez que se pierde la salud se pierde todo, porque ni el dinero te puede curar.



Deseo que todos ustedes estén llenos de muchas metas cada día en su vida, que siempre tengan ilusiones y motivos para ser mejores personas, llenas de muchos retos, de mucho esfuerzo, ya que del cielo solo cae la lluvia.

Que cumplan sus propósitos, que tengan las ganas y la voluntad para realizarlos, porque está de más decirles que sí tienen la capacidad, eso ustedes ya lo saben. Deseo que estén rodeados por todo el amor en general, principalmente, que se amen ustedes mismos.

Hagan conciencia acerca estos esfuerzos que realizan, ya que serán para envejecer dignamente y con mucha calidad de vida. Recuerden que vale la pena luchar por lo que se quiere alcanzar y todo lo que soñamos podemos conseguirlo con una mejor versión de ti.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.