De aeropuertos, clasismo y prisa presidencial

Entre las muchas cosas que hay alrededor del AIFA me llama la atención que a los detractores de López Obrador les preocupa mucho la movilidad que hay en los límites entre el Estado y la Ciudad de México, que sí, está bien horrible con hacinamiento, tráfico de tres horas, vehículos inseguros, asaltos, transbordes cansados e incómodos y, pa’ acabarla de amolar: costosa; condiciones todas que llevan años en ese y cualquier otro sitio similar, como las salidas a Ixtapaluca o Chalco, por ejemplo.

No obstante, antes no les incomodó tal situación porque no es algo que padecieran y quizá la población que lo sufre no les importa. Dicen que el aeropuerto está lejos de todo, ¡lejísimos! Como si su alrededor fuera un yermo inmenso sin millones de personas que a diario se avientan cuatro horas para ir y volver de la chamba. El aeropuerto les queda relativamente cerca a esas personas del norte de la ciudad, les quedará lejos a los del sur. A lo mejor lo querían enclavado a media ciudad, ya ni sé.

Es cierto que Andrés Manuel gusta de promover la división social con sus epítetos frecuentes, pero igual de cierto es que tal enfrentamiento lo precede por muchos, muchos años. Basta somera revisión de las críticas que en los últimos días ha recibido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que si central camionera, que si mercado, que si tianguis, que si central de abasto, todos ellos señalamientos que denotan profunda división que es muchas cosas, entre ellas clasista, pero nada nueva.

Este lunes el presidente inauguró apresuradamente un AIFA inconcluso, con muchas carencias de acceso, servicios, vuelos e infraestructura general. Presumió que lo terminaron en dos años y medio como si hacerlo a las carreras fuera encomiable. No obstante, entre las quejas más numerosas estuvo la presencia de vendedores ambulantes con el reproche de “qué imagen damos al mundo”. Quienes hacen ese señalamiento mencionan terminales aéreas de Estados Unidos o Europa, quisieran algo así al tiempo de ocultar la realidad mexicana que, por cierto, nada tiene que ver con criterios estéticos arbitrarios como el llamado “buen gusto”.

Aunque la presencia de ambulantes en las instalaciones del aeropuerto, como la señora que vendía tlayudas (que no eran tlayudas) me parece cosa menor, tal vez no lo es tanto la instalación de vendedores de artículos pro-AMLO. Al menos dos personas adultas mayores colocaron sin empacho ni dificultad sus puestos con tazas, gorras y playeras del caudillo de la transformación; no es que esto me parezca un problema real, solo me pregunto si habría tenido tal facilidad de comercio alguien que se hubiera puesto a vender mazapanes, juguetes o fundas de celular. ¿Ustedes qué creen?

Más allá de la banalidad de si nos gusta o no el aspecto del AIFA, creo que lo verdaderamente importante es que funcione como prometió el presidente. Por ahora esperarlo es absurdo pues ni siquiera está terminado, pero exigirlo es obligación. Si falla será el primer gran fracaso de las grandes obras de infraestructura de la 4T, esas a las que apostó Andrés Manuel gran parte de su capital político que, aunque de a poco, va en bajada.

