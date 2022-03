De canciller a florero decorativo

De torpe, grosera, absurda, y panfletaria, ha sido considerada la insólita respuesta que el Gobierno Mexicano por conducto de su Presidente( que ha aceptado ser el autor) y creyéndose el garlito que el Estado es él y no solo su representante, envió al Parlamento Europeo una replica ante la petición a las autoridades mexicanas para que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos, en atención a que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018: donde al menos 47 periodistas han sido asesinados aunado a un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes.

El Parlamento Europeo que está formado por 705 diputados que representan a los ciudadanos de 27 Estados miembros son electos por sufragio universal directo por un período de cinco años y representan a 446 millones de ciudadanos; este es consultado por los Estados miembros en procedimientos de toma de decisiones a ámbitos como la fiscalidad, el Derecho de competencia, política exterior y seguridad común; se requiere la aprobación del Parlamento a los acuerdos comerciales internacionales entre la Unión.

El documento catalogado por el mismo Fernández Noroña como panfleto y que tiene falsedades y verdades a medias inicia diciendo que “basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país.

Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice.

México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. . . . . . .

Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano.

Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Solo falto que el Presidente se envolviera en la bandera Nacional; muchos ciudadanos Mexicanos consideramos que esa respuesta no representa nuestro sentir por vivir cada día otra realidad a la que .le han creado al Presidente; el peligro mayor que tienen los políticos y funcionarios a lo largo y ancho del país es rodearse y dejarse aislar por caudas de serviles y lambiscones que los aíslan de la realidad para sus aviesos fines; el Parlamento Europeo entenderá que una cosa es lo que opine en lo particular el Presidente y otra lo que sentimos y opinamos los Mexicanos, compartimos la preocupación del Parlamento y la hacemos nuestra.

Tendrá dignidad Marcelo Ebrard para renunciar al ser exhibido como florero en lo que concierne a la Política Exterior de Mexico?

ACLARACIÓN

