De cuarentena en la ficción

¿Cómo el encierro? ¿Tú no estás haciendo cuarentena? Igual cuidate y cuida a los demás, seamos responsables de la salud de todos en medio de la pandemia del COVID-19. Si tendrás que pasar algunos días resguardado(a) en tu casa, te recomiendo que aproveches para ver algunas series y películas con temática LGBt+. Aprovecha este tiempo de receso para conocer otro tipo de historias y discursos. No todo es Romeo y Julieta en mil versiones.

La primer recomendación es Grace and Frankie, una serie que gira en torno a dos mujeres de la tercera edad que inician a vivir juntas despues de saber que sus esposos son amantes. ¡SÍ! Los esposos de ellas habían tenido una relación de 20 años en el closet, pero decidieron que era momento de vivir los años que les quedaran, amandose en libertad. La historia es divertida por el carisma de los personajes pero sobre todo muy clara respecto a lo que significa descubrir la orientación sexual de alguien a quien amas. No se trata del jóven adolescente que tiene que enfrentar a sus papás, se trata de dos hombres maduros quienes intentaron cumplir con las espectativas de una sociedad heteropatriarcal que les iimpidió hacer una vida libre de mentiras, provocando que mintieran y crearan una fachada para vivir una doble vida. Compañen a Grace y a Frankie en ese descubrimiento y superación, sentirán una gran empatía por ellas y tal vez tambien se encariñen de Sol y de Robert.

Otra serie que podría cambiar tu panorama de la diversidad sexual y las personas que forman parte de ella es VOGUE. No es una historia basada en la famosa revista de moda, sino en el baile que se popularizó en los años 80. Esta forma de expreseción se trata de bailes estilizados como si se estuviera en medio de una pasarela. El baile era popular entre los primeros grupos de hombres y mujeres homosexuales y personas transexuales de Estados Unidos. En VOGUEcuenta diferentes historias de personas que tuvieron que sobrevivir en medio de la epidemia del VIH y la discriminación por la homosexualidad debido a la estigmatiazción por el virus. La serie muestra lo duro que vivir con el virus, así como lo complicado que era para un adolescente ser descubierto por sus padres como homosexual y el rechazo de las familias cuando un integrante se identificaba con otro género. Quizá algunas cosas no han cambiado, pero pone en perspectiva lo duro que fue el inicio de la lucha por derechos y respeto por parte de la comunidad LGBT+ hacia la sociedad que empezaba a abirse a un nuevo panorama. Baile, música, drama y romance en varias historias, no tienes nada que perder más que el aburrimiento.

Ambas series las enceuntras en Netflix y posiblemente te aparezcan otras recomendaciones. Recuerda que no se trata de convencer a nadie, sino de lograr empatía hacia lo que no concemos y las ficciones que en su mayoría están inspiradas en la vida real, nos sirven para darnos idea de otras realidades.

